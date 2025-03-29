Ömer Çelik: CHP 'Yassıada Zihniyeti'ni Taşıyor - Son Dakika
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Politika

Ömer Çelik: CHP 'Yassıada Zihniyeti'ni Taşıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'yi 'Yassıada Zihniyeti' ile suçladı, Özgür Özel'in açıklamalarını eleştirdi.

29.03.2025 18:29
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP'yi en iyi tanımlayan ifade 'Yassıada Zihniyeti'dir. Özgür Özel'in kendi siyasi çizgilerini 'Meclis' ve 'anayasa' yanlısı göstermesi ise açık bir siyasi çarpıtmadır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'siyasi tarih' bilmediği için 'siyasi tarif' konusunda da tam bir yeteneksizlik sergiliyor. Özgür Özel'in kendi partisinin siyasi çizgisini demokrat olarak nitelendirmesi, yalan siyasetinin bile sınırlarını zorlayan bir açıklama olmuş. Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP'yi en iyi tanımlayan ifade 'Yassıada Zihniyeti'dir. Özgür Özel'in kendi siyasi çizgilerini 'Meclis' ve 'anayasa' yanlısı göstermesi ise açık bir siyasi çarpıtmadır. Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizde 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi temelinde demokrasi mücadelesi verirken, demokrasi karşıtı tüm girişimlerin 'siyasi karargahı' CHP genel merkeziydi. Özgür Özel ise 'iç vesayetçiliğin markası' olan CHP genel merkezini daha da öteye taşıyarak dış vesayet arayışının odağı yaptı. Yabancı devletlerin CHP'ye neden sahip çıkmadığından şikayet eden ilk CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Böylece Yassıada zihniyetine bir de 'dış vesayet davetiyesi' eklemiş oldu. 'Safları netleştirelim' çağrısı iyi bir çağrı ama zaten her şey net. Cumhuriyet, demokrasi, anayasa ve Meclis bizim safımıza yazılır. Özgür Özel ise CHP'nin safına sokak barbarlığı, Yassıada zihniyeti ve dış vesayet arayışını yazmıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ömer Çelik: CHP 'Yassıada Zihniyeti'ni Taşıyor - Son Dakika

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