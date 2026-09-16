Ömer Çelik: Mekke-i Mükerreme’ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Mekke'yi hedef alan insansız hava saldırı girişimini lanetliyoruz. Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mekke'yi hedef alan insansız hava saldırı girişimini lanetliyoruz. Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerini hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz" ifadelerini kullandı.