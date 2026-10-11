Ömer Çelik, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırısını lanetledi - Son Dakika
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Ömer Çelik, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırısını lanetledi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran destekli Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yaptığı saldırıyı lanetledi. Çelik, saldırıyı sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan terör eylemi olarak niteledi; Türkiye'nin Suudi Arabistan'a destek verdiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı bir kez daha hedef almasını lanetledi.

Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı bir kez daha hedef alan saldırıları lanetliyoruz. Masum sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan bu terör eylemleri, bölgesel barış ile istikrara doğrudan bir suikasttir. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye, dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün kararlılıkla yanındadır."

Kaynak: AA
Suudi ArabistanÖmer ÇelikAK PartiPolitikaTürkiyeTerörDünyaRiyadİranSon Dakika

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