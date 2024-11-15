Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı Açıklaması

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Muhalefet tarafından yoğun şekilde Cumhur İttifakı içinde çatlak üzerine açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların bizim gündemimizde yeri yok. Cumhur İttifakı'nı oluşturan ilkelerle kararlı şekilde yürüyerek Türkiye Yüzyılı çalışmalarını yürütüyoruz." - ANKARA