AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Muhalefet tarafından yoğun şekilde Cumhur İttifakı içinde çatlak üzerine açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların bizim gündemimizde yeri yok. Cumhur İttifakı'nı oluşturan ilkelerle kararlı şekilde yürüyerek Türkiye Yüzyılı çalışmalarını yürütüyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı Açıklaması - Son Dakika
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