Ömer Çelik'ten İslam Dünyasına Çağrı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümeti insanlık düşmanı bir organizasyondur. Yine katliam şebekesi gibi hareket ederek masum Filistinlileri öldürdüler" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Filistin'e düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çelik, "Netanyahu hükümeti insanlık düşmanı bir organizasyondur. Yine katliam şebekesi gibi hareket ederek masum Filistinlileri öldürdüler. Bu katliam şebekesinin tüm insani değerlere düşman olduğu ve hiçbir anlaşmaya sadık kalmayacağı açıktır. Bundan sonrasında dünyada insanlık adına bir değer ve düzen olacaksa, bunun ilk şartı bu katliam şebekesinin yargılanması ve cezalandırılmasıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA