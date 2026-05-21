Ömer Çelik'ten Küresel Sumud Filosu Açıklaması

21.05.2026 19:55
Çelik, aktivistlerin Gazze'deki soykırıma karşı durmak için Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Bütün kardeşlerimiz insanlık adına, insanlık haysiyeti adına, Gazze'deki soykırıma karşı durmak adına, soykırım şebekesine karşı durmak adına, insanlık adına bu yolculuğu gerçekleştirdiler ve insanlığın mesajını duyurdular." dedi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra THY'ye ait 3 uçakla Türkiye'ye getirilen Küresel Sumud Filosu aktivistleri için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Aktivistler, havalimanının VIP Salonu'nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik ile bazı yetkililerce karşılandı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Çelik, Küresel Sumud Filosunun "insanlık filosu" olarak Gazze'ye yönelik ilgiyi artırmak ve insanlığın sesini duyurmak amacıyla yola çıktığını söyledi.

Çelik, "Bütün kardeşlerimiz insanlık adına, insanlık haysiyeti adına, Gazze'deki soykırıma karşı durmak adına, soykırım şebekesine karşı durmak adına, insanlık adına, bu yolculuğu gerçekleştirdiler ve insanlığın mesajını duyurdular. Maalesef orada birtakım zulümlere de uğradılar ama o güçlü mesajı sürdürmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Türkiye tarafından gönderilen uçaklarla aktivistlerin ülkeye getirildiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Yaralılar var. Tek tek ambulanslarla taşınıyor. Bu tablo bile şunu gösteriyor ki insanlık haysiyeti adına, insanlık onuru adına, değerleri ayakta tutmak adına, dünyanın her tarafından asil insanlar ayaktadır. Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı. Bu mesaj doğrultusunda soykırım şebekesine karşı bir ve bütün olarak hareket etmeliyiz."

Çelik, basın açıklamasının ardından havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Dünya, Son Dakika

