Ömer Çelik: UAD\'nin Gazze kararı önemli

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze'deki saldırılarını derhal durdurmasına hükmettiği ihtiyati tedbir kararının önemli olduğunu belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından, UAD'nin ihtiyati tedbir kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah'a yönelik vahşi saldırılarını sonlandırmasına ve Refah Sınır Kapısı'nın insani yardımlara açılmasına ilişkin alınan kararın hayati ve önemli olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum, İsrail'in bu kararın gereğini derhal yerine getirmesini sağlamalıdır. Bu kararın sahaya nasıl yansıyacağı, kurallara dayalı bir dünya düzeni iddiasında bulunan devletler için bir samimiyet testi olacaktır. Uluslararası toplumun, Uluslararası Adalet Divanı kararının arkasında durması ve kararın takipçisi olması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanımızın Gazze için yaptığı çağrılar hem insani hem de siyasi olarak tüm insanlığa yöneliktir. Bu çağrılar, bugün insanlık değerlerini korumak için kurulan tüm kurumlar ve uluslararası mahkemeler tarafından da karar olarak açıklanmaktadır. İnsanlık değerlerini korumak için bu kurumları ve mahkemeleri kuranların, söz konusu Gazze olunca bu kurumları dikkate almamaları kabul edilemez."