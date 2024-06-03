Ordu'nun Fatsa ilçesinde muhtarlık seçimleri yeniden yapıldı - Son Dakika
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Politika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde muhtarlık seçimleri yeniden yapıldı

Ordu\'nun Fatsa ilçesinde muhtarlık seçimleri yeniden yapıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Efkaf Mahallesi'nde ertelenen muhtarlık seçimleri yeniden yapıldı. Seçim sonucunda Bülent Çivici, 4 bin 100 oydan bin 943'ünü alarak mahallenin yeni muhtarı oldu.

03.06.2024 13:06
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir mahallede ertelenen muhtarlık seçimleri yeniden yapıldı. Seçim sonuçlarına göre kullanılan 4 bin 100 oyun bin 943'ünü alan Bülent Çivici, Efkaf Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Fatsa ilçesi Efkaf Mahallesi'nin muhtarlık yarışında Bülent Çivici ile Murat Sarıtaş eşit oy aldı. Bunun üzerine yapılan itirazlar sonucu seçim geçersiz sayıldı ve seçimin yenilenmesine karar verildi. Efkaf Mahallesi'nde dün 2 okul ve bir huzurevinde yeniden gerçekleşen muhtarlık seçimlerinde 4 aday yarıştı.

Toplamda 4 bin 100 oyun kullanıldığı seçimlerde adaylardan Bülent Çivici bin 943 oy, Murat Sarıtaş bin 360 oy, İlyas Atlı 457 oy ve Aladdin Şadi 306 oy aldı.

Sonuçlara göre Bülent Çivici, Evkaf Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu. - ORDU

Kaynak: İHA

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