Ordu'nun rakip büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi - Son Dakika
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Politika

Ordu'nun rakip büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi

Ordu\'nun rakip büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi

Ordu'da Demokrat Parti ve Saadet Partisi büyükşehir belediye başkan adayları, seçim çalışmaları sırasında bir parkta tahterevalliye bindi. Adaylar, bu anları sosyal medyada paylaşarak nezaket diline vurgu yaptılar.

27.02.2024 21:34  Güncelleme: 21:38
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Ordu'nun rakip büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi

"Olay kendiliğinden gelişti, çocuksu ruhumuzla hareket ettik"

ORDU - 31 Mart yerel seçimlere az bir süre kala adayların çalışmaları sürerken, Ordu'dan farklı bir görüntü yaşandı. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi.

Seçim çalışmalarına devam eden DP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile SP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, Altınordu ilçesinde bir ziyarette karşılaştı. Ardından selamlaşan adaylar, birlikte fotoğraf çektirip paylaşmak yerine bir parkta tahterevalliye bindi, o anlar tebessüm ettirdi. Siyasette alışkın olunmayan o anları sosyal medya hesabından paylaşan SP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, 'Oylar tartılmaya başladı' notunu düştü.

"Siyaset nezaket dilidir"

Aynı parkta açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu, "Ayrıştıran ve kutuplaşan dilden uzaklaşan, uzaklaşmak isteyen siyasetçileriz. Ordu için yola çıktık, burada centilmen ile yarış var. Seçmenlerimiz ile buluştuğumuz gibi rakiplerimiz ile de buluşuruz. Siyaset zaten nezaket dilidir. Milletin sırtına binmektense tahterevalliye bineriz" diye konuştu.

"Dengeli olsun diye de tahterevalliyi seçtik"

Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar ise sevgi ve saygısı göstermek adına böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz ama gündem olduk. Burada rakibimiz ile karşılaştık, biz güzel araçlara binemediğimiz için 'eşit olsun' diye çocuksu ruhumuzla beraber buna binelim, sevgi ve saygıyı göstermek istedik. Bu çerçevede dengeli olsun diye de tahterevalliyi seçtik. Biz rakiplerimize de başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Her iki başkan adayı da bir ziyaret esnasında karşılaştıklarını ve sonrasında sohbet ettiklerini, olayın kendiliğinden geliştiğini belirttiler.

Kaynak: İHA

Demokrat Parti, Ordu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ordu'nun rakip büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi - Son Dakika

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