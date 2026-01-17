Vezirköprü Esnaf ve Sanatkârlar Odası genel kurulu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Orhan Şahin, üyelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi.

Vezirköprü Atatürk İş Merkezi Düğün Salonu'nda yapılan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından divan oluşturulurken, divan başkanlığına Hacı Eyüb Güler seçildi.

Tek listeyle gidilen seçimlerde delegelerin desteğini alan Orhan Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini sürdürmeye hak kazandı. Genel kurulun ardından konuşan Şahin, görev süresi boyunca esnafın sorunlarına çözüm üretmek için çalıştıklarını belirterek, genel kurulun esnaf ve sanatkarlara hayırlı olmasını diledi.

Genel kurula Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, oda başkanları ve çok sayıda üye katıldı. - SAMSUN