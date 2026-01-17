Vezirköprü Esnaf ve Sanatkârlar Odası genel kurulu - Son Dakika
Vezirköprü Esnaf ve Sanatkârlar Odası genel kurulu
17.01.2026 21:18  Güncelleme: 21:22
Vezirköprü ilçesinde yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulunda mevcut başkan Orhan Şahin, delegelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi. Genel kurulda esnafın sorunlarına çözüm üretme sözü verildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Orhan Şahin, üyelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi.

Vezirköprü Atatürk İş Merkezi Düğün Salonu'nda yapılan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından divan oluşturulurken, divan başkanlığına Hacı Eyüb Güler seçildi.

Tek listeyle gidilen seçimlerde delegelerin desteğini alan Orhan Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini sürdürmeye hak kazandı. Genel kurulun ardından konuşan Şahin, görev süresi boyunca esnafın sorunlarına çözüm üretmek için çalıştıklarını belirterek, genel kurulun esnaf ve sanatkarlara hayırlı olmasını diledi.

Genel kurula Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, oda başkanları ve çok sayıda üye katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
