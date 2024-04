Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya\'ya Tebrik Ziyaretleri Devam Ediyor

Politika

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nden sonra başkanlık koltuğuna oturan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya tebrik ziyaretleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bir yandan sivil toplum örgütleri temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini kabul eden Başkan Kaya, diğer yandan 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşlarla da görüşerek hem 'tebriklerini' kabul ediyor. Hem de yeni dönemde belediyeden beklentilerini ve taleplerini dinliyor. Halkın, Başkan Kaya'ya gösterdiği sıcak ilgi ve samimiyet dikkatlerden kaçmıyor.

Her yaş grubundan vatandaşla samimi sohbetler gerçekleştiren Kaya, "Trabzonlu hemşehrilerimin iradesiyle belediye başkanlığı görevine geldim. Hemşehrilerim beni bu göreve layık gördüler, ben de onların bana güvenini ve sevgisini hiçbir suretle karşılıksız bırakmayacağım. Kapımız her gün ve her saat vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Bu kapılar milletin kapısıdır, bu kapıları sonuna kadar millete açtık. Halkımız ter türlü talep ve sorununu hiç çekinmeden bize iletebilir. Bunları karşılamak bütün imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. Halkımızın iradesi ve tercihleri her şeyin üstündedir. İnşallah yeni dönemde halkımıza taahhüt ettiğimiz bütün projeleri hayata geçirerek Ortahisarımızı daha güzel bir hale getireceğiz" dedi.

Vatandaşlara her anlamda Ortahisar'ı daha güzel ve daha yaşanabilir hale getireceğine vurgu yapan Başkan Kaya, "Her bir sözümüzün, her bir taahhüdümüzün arkasındayız. Verdiğimiz hiçbir söz siyaseten verilmiş sözler değildir. Çalışma arkadaşlarımla birlikte yeni dönemde kısa ve uzun vadede hayata geçireceğimiz bütün proje ve faaliyetlerle ilgili analizler yapıyoruz. Öncelikle yapılması gereken projelerimiz var bir de zamana yayarak yapmayı planladığımız projeler var. Bütün vatandaşlarımız emin olsun ki Ortahisar her anlamda daha güzel olacak ve daha yaşanabilir bir hale gelecek" diye konuştu. - TRABZON