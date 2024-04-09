31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nden sonra Ortahisar Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını belediye başkanlığına yeni seçilen Başkan Ahmet Kaya yönetiminde gerçekleştirdi. Yeni dönemde 38 üyeli olan Ortahisar Belediye Meclisinin toplantısına CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ile CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ve çok sayıda partili katıldı.
Mevzuat gereği meclis geçici katip üyeliğine meclisin en genç üyeleri Onur Sungur ile Ali Ekber Turan getirildi.
Meclis oturumu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Meclis gündemine geçilmeden önce Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya bir konuşma gerçekleştirdi.
Başkan Kaya konuşmasında Değerli arkadaşlar, bu güzel şehir, 2018 yılında beni milletvekili seçti ve Trabzon'umuzun 6 temsilcisinden biri olarak Ankara'ya gönderdi. Mecliste, bir Trabzon ve Trabzonspor sevdalısı olarak, sizleri en güzel şekilde temsil etmeye çalıştım. 'Trabzonlu olmak, benim için en büyük onurlardan biridir' diyerek, parti ayırımı gözetmeksizin bütün hemşerilerimin dertlerine derman olmaya çalıştım. Bu bilinç ve anlayışla, yüce Meclis çatısı altında, 5 yıl Trabzon Milletvekilliği yaptım. Şimdi de bu güzel şehrin güzel insanları, bizlere Ortahisar Belediye Başkanı olma onurunu verdiler. Her bir hemşerime bunun için, tekrar teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bu görevimde de, aynı anlayışla, yani kapısı ve gönlü açık bir anlayışla çalışacak ve parti ayrımı gözetmeden tüm hemşerilerimin yanında olacağım. Adalet, liyakat ve ehliyeti esas alarak çok çalışacağız ve gönüllerde yer, Ortahisarımızda eserler bırakacağız. Yüce Allah kimseyi de, bizleri de mahcup etmesin" dedi. - TRABZON
Son Dakika › Politika › Ortahisar Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı - Son Dakika
Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı kutlama programı kapsamında kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi. Sezer, askeri birlikler, polis teşkilatı, jandarma birlikleri, gaziler derneği, huzurevi, çocuk sitesi, hastane ve sınır kapısı gibi yerleri ziyaret ederek görevlilerin bayramını kutladı.
Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü ile bir araya gelerek mart ayı asayiş olaylarını değerlendirdi. Vali Çelik, gençleri ve çocukları uyuşturucuya alıştırmak isteyenlere karşı sert bir tavrımız olduğunu belirtti ve bu suçu işleyenlere karşı verilen cezaların bell olduğunu vurguladı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. İki lider, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Caparov, Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, son yıllarda atılımlar yaşandığını ve işbirliğinin gelişmesini engelleyen tüm sorunların çözüldüğünü ifade etti. Bayramov ise Caparov'u Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na davet etti. Ayrıca, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev de Bayramov'u kabul etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiklerini vurguladı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, bayram tatili sürecinde trafik denetimlerinin devam edeceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmeleri için çalışmalar yapıldığını söyledi. Vali Aslan, trafik yoğunluğunun arttığını ve batıdan doğuya yoğun bir geçiş olduğunu ifade etti.
Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'da 1992 yılında şehit olan Astsubay İbrahim Torun'un ailesini ve mezarını ziyaret etti. Ayrıca şehit polis Halis Şimşek, şehit Kıdemli Çavuş Uğur Aydın ve şehit er İlyas Öztürk'ün kabirlerine de ziyarette bulunan Kılıç, şehit aileleriyle sohbet edip hayırlı bayramlar diledi. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
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