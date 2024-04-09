Ortahisar Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Politika

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nden sonra Ortahisar Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını belediye başkanlığına yeni seçilen Başkan Ahmet Kaya yönetiminde gerçekleştirdi. Yeni dönemde 38 üyeli olan Ortahisar Belediye Meclisinin toplantısına CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ile CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ve çok sayıda partili katıldı.

Mevzuat gereği meclis geçici katip üyeliğine meclisin en genç üyeleri Onur Sungur ile Ali Ekber Turan getirildi.

Meclis oturumu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Meclis gündemine geçilmeden önce Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Kaya konuşmasında Değerli arkadaşlar, bu güzel şehir, 2018 yılında beni milletvekili seçti ve Trabzon'umuzun 6 temsilcisinden biri olarak Ankara'ya gönderdi. Mecliste, bir Trabzon ve Trabzonspor sevdalısı olarak, sizleri en güzel şekilde temsil etmeye çalıştım. 'Trabzonlu olmak, benim için en büyük onurlardan biridir' diyerek, parti ayırımı gözetmeksizin bütün hemşerilerimin dertlerine derman olmaya çalıştım. Bu bilinç ve anlayışla, yüce Meclis çatısı altında, 5 yıl Trabzon Milletvekilliği yaptım. Şimdi de bu güzel şehrin güzel insanları, bizlere Ortahisar Belediye Başkanı olma onurunu verdiler. Her bir hemşerime bunun için, tekrar teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bu görevimde de, aynı anlayışla, yani kapısı ve gönlü açık bir anlayışla çalışacak ve parti ayrımı gözetmeden tüm hemşerilerimin yanında olacağım. Adalet, liyakat ve ehliyeti esas alarak çok çalışacağız ve gönüllerde yer, Ortahisarımızda eserler bırakacağız. Yüce Allah kimseyi de, bizleri de mahcup etmesin" dedi. - TRABZON