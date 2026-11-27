Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı arasında imzalanan "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nın onaylanmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman tarafından 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan anlaşma, bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla üç ülkenin güvenliğinin güçlendirilmesini, bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlanmasını hedefliyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkilerin bir uzantısını teşkil eden Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaştırılmasına yönelik istişareler devam ediyor. Pakistanlı emekli Korgeneral Naouman Mahmood ittifakın ilk genel sekreteri olarak atanırken, sekretaryanın önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kurulması planlanıyor.

Komitenin ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilmişti

Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı 31 Ağustos'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Toplantıda anlaşmanın dayandığı stratejik vizyonun hayata geçirilmesi, ittifakın kurumsallaşması için atılması gereken adımlar ve yürütülecek çalışmalar ele alınmıştı.

Husi saldırılarının ardından Riyad'da olağanüstü toplanılmıştı

Komite, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından 5 Ekim'de Riyad'da olağanüstü toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıda taraflar, toprak bütünlüklerinin ve egemenliklerinin anlaşma hükümlerine uygun şekilde savunulmasına yönelik birlik ve kararlılıklarını teyit etmiş, bu yöndeki iradelerini yayımlanan ortak açıklamayla kayıt altına almıştı.