Ortaöğretim Okullaşma Oranı Azalıyor - Son Dakika
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Ortaöğretim Okullaşma Oranı Azalıyor

16.06.2026 11:14
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Bakan Tekin, okullaşma azalmasını 2007 doğumlu öğrencilerin mezuniyetine bağladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ortaöğretim net okullaşma oranında görülen azalmanın nedenine ilişkin, "2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula erken başlayan 2007 doğumlu öğrencilerin bir bölümünün beklenen şekilde 2023-2024 eğitim öğretim yılında ortaöğretimden mezun olmasıyla ilişkili." ifadesini kullandı.

Tekin, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ve bazı milletvekillerinin ortaöğretim net okullaşma oranına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Okullaşma oranıyla ilgili verilerin Bakanlığın internet sitesinde yer aldığını belirten Tekin, okullaşma oranına ilişkin "2024-2025 eğitim öğretim yılında ortaöğretim net okullaşma oranında görülen azalmanın temel nedeni, kamuoyunda 4+4+4 sistemi olarak bilinen ve 6287 sayılı Kanun'la uygulamaya konulan düzenleme sonrasında 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula erken başlayan 2007 doğumlu öğrencilerin bir bölümünün beklenen şekilde 2023-2024 eğitim öğretim yılında ortaöğretimden mezun olmasıyla ilişkilidir." açıklamasında bulundu.

Bu öğrencilerin 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kurumlarında yer almamakla birlikte, net okullaşma oranının uluslararası tanımı gereği ortaöğretim teorik çağ nüfusu olan 14-17 yaş grubu içinde sayıldığını bildiren Tekin, "Bu nedenle, özellikle 17 yaş grubunda görülen azalma ortaöğretim net okullaşma oranını aşağı çekmiş; 14, 15 ve 16 yaş gruplarında ise okullaşma oranları önceki yıllarla büyük ölçüde benzer düzeyde kalmıştır. Bu çerçevede, söz konusu değişimin ortaöğretim çağındaki öğrencilerin tamamının eğitim sistemi dışına çıktığı şeklinde yorumlanması doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Eylem planları hazırlandı"

Ortaöğretim çağındaki öğrencilerin eğitime erişiminin, okula devamının sosyoekonomik, psikososyal, akademik ve okul iklimine ilişkin çok boyutlu faktörlerden etkilenebildiğini belirten Tekin, Bakanlık tarafından bu nedenle öğrencilerin devamsızlık, okula uyum, okul aidiyeti, akademik destek ihtiyacı, rehberlik ve yönlendirme süreçlerinin bütüncül biçimde izlendiğini, devamsızlık ve eğitimden kopma riski bulunan öğrencilerin yeniden eğitime kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Bakan Tekin, soru önergesine verdiği yanıtta, "2024-2025 eğitim öğretim yılında saha çalışmaları kapsamında 81 ilin il milli eğitim müdürlüklerinden okullardaki devam oranlarına ilişkin bilgiler alınmış, farklı okul türlerinde devam ve okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik eylem planları hazırlanmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Ortaöğretim Okullaşma Oranı Azalıyor - Son Dakika

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