Osmaneli Belediyesi'nin 2022 yılı tahmini bütçesi 44,5 milyon lira - Son Dakika

Osmaneli Belediyesi'nin 2022 yılı tahmini bütçenin 44,5 milyon TL olmasına karar verildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin başkanlığında yapılan toplantıda 2022 gelir ve gider bütçesi ile ücret tarifeleri bütçe plan komisyonunca yapılan çalışmalar sonrası görüşüldü. Oylamada meclis üyelerinden AK Parti ve MHP 'evet' oyu kullanırken, CHP ve İYİ Parti 'çekimser' oy kullandı.

Oylama sonrası Başkan Münür Şahin, yaptığı açıklamada, "44,5 milyon TL gelir ve 44,5 milyon TL harcamayı öngören 2022 yılı bütçesi Osmaneli ilçemize hayırlı olsun. Meclis birlik ve beraberlik içinde tüm meclis üyelerimizle Osmaneli halkı için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ücret tarifelerini bir meclis üyesinin red oyu hariç oy birliği ile onaylandığını ifade eden Başkan Şahin, "Değerli meclis üyelerimize bu duyarlı hareketleri içinde ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK