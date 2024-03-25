Seçim çalışmaları çerçevesinde Gazcılar Caddesi'ni ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkanı Adayı Mustafa Dündar'a esnaf ve vatandaşlar tam destek verdi.
Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkanı Adayı Mustafa Dündar, seçim çalışmaları çerçevesinde ilçenin dört bir yanında vatandaşlarla bir araya geliyor. Bursa'da ticari hareketliliğin en yoğun yaşandığı caddelerden biri olan Gazcılar Caddesi'ni ziyaretini ziyaret eden Dündar, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Dündar'ı girdiği her dükkanda oldukça samimi şekilde karşılayan Gazcılar esnafı, 'Yeniden Mustafa Dündar' diyerek desteklerini sundu. Esnaf ve vatandaşların ilgisine kayıtsız kalmayan Dündar, sohbet ettiği herkesle fotoğraf çektirdi.
Bursa'nın dünya çapında bir sanayi şehri olmasında esnafın rolünün çok büyük olduğunu dile getiren Dündar, "Osmangazi, hızlı bir büyüme içerisinde. İnşallah önümüzdeki dönemde de ilçemiz için yapacağımız yatırım ve hizmetlerle esnafımızı daha da mutlu edeceğiz" dedi. - BURSA
Son Dakika › Politika › Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Gazcılar Caddesi'nde destek gördü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum mitinginde yaptığı konuşmada, Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla sınırımızdan 300-350 kilometre ötede hainleri tespit ettiklerini ve Türkiye'yi bölücü terör belasından kurtarıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Erdoğan ayrıca Çorum'un başarılarından ve desteklerinden bahsederek, Çorum'un yeni başarılara imza atması için ilave yatırımlar yapacaklarını belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dalaman ve Ortaca'da vatandaşlarla buluştuğu bir etkinlikte, Türkiye'deki ekonomik sorunları ve emeklilerin durumunu eleştirdi. Akşener, hükümetin vergi borçlarını silerken Suriyelilere ve Afganlılara para harcadığını, ancak emeklilere yeterli destek vermediğini belirtti. Ayrıca, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması taleplerini de dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara seslendi. Konuşmasında, emekli aylıklarının artışı ve bayram ikramiyesi hakkında bilgi veren Erdoğan, ayrıca enflasyonun düşeceğini ve ekonomik durumun iyileşeceğini söyledi.
CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Sergen Kuru, CHP Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın'ın afişlerine zarar verildiğini belirterek açıklama yaptı. Kuru, pankartların karanlık eller tarafından kesildiğini söyleyerek, seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ANKA Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı. Özel, bakanların AK Parti için oy istemesini değerlendirirken, ''Bu, Erdoğan'ın yeni rejiminin çuvalladığını gösteren bir itiraf. Mehmet Uçum, bu tek kişilik hükümet sistemi dediğimiz sistemi anlatırken bakanların siyasi değil, bürokrat olacaklarını; siyaseti Erdoğan'ın ve partinin yapacağını söylüyordu. Şimdi bütün bakanları sahaya indirmek, yeni tasarımdan onların da memnun olmadığını gösteriyor. Ama sonuçta bu bakanların sahada etkili olmaları da çok güç. Çünkü halktan oy almış, Meclis’ten güven oyu almış, yetki almış kişiler değil; Erdoğan'ın dolma kaleminin mürekkebi onlar. Bir gün atıyor, bir gün azlediyor. İçlerinde iki bakan ise kamuoyu tarafından daha çok bilinen bakanlar. Birisi MİT Müsteşarlığı gibi çok mahrem bir görevden geliyor -zaten doğru değil bir MİT Müşteşarının bakan haline getirilmesi-. Diğeri de İçişleri Bakanlığı gibi polisin, emniyetin, jandarmanın bağlı olduğu, hepimizin güvenliğinden sorumlu olduğu bir bakan. Bu bakanlar, eskiden seçim döneminde zaten yasaklı olurlardı, yerlerine tarafsızlar atanırdı. Şimdi bu bakanlardan medet umuyorlar. Bu da içinde bulundukları acziyeti gösteriyor'' dedi.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Türk milletinin Balkan Savaşı'ndaki fedakarlıklarını vurgulayarak, Balkan Şehitlerini Anma Günü'nü kutladı. AK Parti Edirne İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı ve Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de aynı gün dolayısıyla mesaj yayımladı.
İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli'nin seçim bürosu açılışına binlerce kişi katılarak destek verdi. Sesli, açılışta yaptığı konuşmada önceki dönem başkanlarından Halil Posbıyık'ı eleştirerek hizmetlerini sorguladı. Ayrıca, AK Parti adayı İbrahim Sezer'e de göndermelerde bulundu.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sazova Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında binlerce vatandaşla bir araya geldi. Başkan Yüzügüllü, Sazova Mahallesi vatandaşlarıyla kucaklaşarak Ramazanlarını kutladı ve birlik beraberlik mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'e yaptığı ziyarette terörün demokrasi ve kalkınmanın düşmanı olduğunu belirtti. Yılmaz, huzur ve güven ortamının demokrasi ve kalkınmanın temelini oluşturduğunu vurguladı. Bitlis'te son 5 yılda özel sektörde 17 bin yeni istihdamın oluştuğunu ifade eden Yılmaz, enflasyonun düşürülmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, silahlı insansız hava araçlarıyla sınırımızdan 300-350 kilometre ötede hainleri tespit ettiklerini ve dünyayı başlarına yıktıklarını söyledi. Erdoğan ayrıca, Çorum'un desteklerinden dolayı teşekkür etti ve diğer illerdeki vatandaşlardan da destek istedi.
Seçim kampanyaları ve sonuçlarının yaklaştığı dönemlerde stres yükü artıyor. Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Mehmet Portakal, adaylara ve kampanyada çalışanlara sağlıklarını korumaları için tavsiyelerde bulundu. Stresi azaltmak, sağlıklı yaşam için zaman ayırmak, düzenli egzersiz yapmak ve beslenmeye dikkat etmek önemli. Ayrıca, kronik hastalığı olanların özellikle dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.
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