Politika

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Vali Hüseyin Aksoy, kendisine yapılan nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ı Eskişehir'de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Osmaniye Valisi Dr.Erdinç Yılmaz'da, Eskişehir'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. - ESKİŞEHİR