Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Erzurum Valisi\'ni ziyaret etti

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, beraberindeki heyetle birlikte Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, ziyaret ettiği Vali Çiftçi'ye Osmanlı Ocakları'nın yurt genelinde yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi verdi. Canpolat, Erzurum'un her alanda gelişen ve kendini yenileyen önemli bir il olduğunu kaydederek, Vali Çiftçi'ye görevinde başarılar diledi. Canpolat, misafirperverliklerinden dolayı Vali Çiftçi'ye teşekkür ederek, Osmanlı Armalı Osmanlı Ocakları plaketi hediye etti.
Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, Genel Başkan Canpolat'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Çekilen hatıra fotoğrafının ardından heyet valilik binasından ayrıldı. - ERZURUM
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, beş yıl boyunca dürüst ve gayretli çalıştıklarını belirterek, Antalya'yı iki kere üst üste kazanacaklarını söyledi. Özel, Antalya'nın hükümet tarafından üvey evlat muamelesi gördüğünü ve toplanan vergi ile ayrılan yatırım bütçesi arasında büyük fark olduğunu dile getirdi. Ayrıca, turizmcilerin zor durumda olduğunu ve çiftçilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de ziyaretlerde bulundu. Kavuncu, HDP ile masaya oturmayacaklarını ve terörle arasına mesafe koyamayan hiçbir yapıyla bir araya gelmeyeceklerini söyledi. Ayrıca, deprem, ulaşım ve sosyal belediyecilik problemlerine çözüm getireceklerini vurguladı.
Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Nurtleu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi konularını görüştü. Taraflar, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda işbirliği yapma konusunda anlaşmaya vardı ve yatırım projeleri ile ticaret hacmini artırmak için imkanları değerlendirdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son 6 ayda üye sayılarının 260 binden 480 bine ulaştığını söyledi. Partinin hızla büyüdüğünü ve 31 Mart seçimlerinde başarılı olacaklarını belirtti.
AK Parti Düzce İl Teşkilatı, yerel seçim çalışmaları kapsamında asılan afiş ve reklam panolarına yönelik saldırıları kınadı. İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Kadın Kolları Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz ve Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük'ün katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında, saldırıları gerçekleştirenlerin kim olduklarını bildiklerini ve hukuki süreçleri başlatacaklarını belirtti. Ayrıca, diğer siyasi parti yöneticilerini de aynı tavrı sergilemeye davet etti.
Amasya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapımına başlanan 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Hastanede 370 adet sismik deprem izölatörü sayesinde muhtemel bir deprem anında sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi sağlanacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya'da gerçekleşen mitingde Antalya'yı kazanmak için kolları sıvadıklarını ve bir daha vermeyeceklerini söyledi. Özel, hükümetin Antalya'yı ihmal ettiğini ve israfı bitirerek hizmet getirdiklerini belirtti.
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