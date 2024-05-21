Osmanlı Ocakları İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Osmanlı Ocakları İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi

Osmanlı Ocakları teşkilatları, İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, İYİ Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz ile bir araya geldi. Ziyarette Osmanlı Ocakları Genel Başkan Vekili İbrahim Gökhan Güngör, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

21.05.2024 18:28
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Osmanlı Ocakları teşkilatları, aralarında Ocak Partili yöneticilerin de olduğu heyetle İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleşti.

Osmanlı Ocakları Genel Başkan Vekili İbrahim Gökhan Güngör ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, genel merkezde İYİ Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz ile bir araya geldi.

Görüşmede İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'na yeni görevinin hayırlı olması yönünde temennilerde bulunduklarını belirten Güngör, "Bugün İYİ Parti Genel Merkezi'ne yeni Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu için hayırlı olsun ziynetinde bulunduk. Makamında bizi ağırlayan Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Enver Yılmaz'a sıcak karşılaması ve misafirperverliği için teşkilatımız adına çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'na yeni görevinde ve yapacağı çalışmalarda tekrardan başarılar diyoruz" dedi.

Ziyaretin sonunda konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretleri, hayırlı olsun temennileri için teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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