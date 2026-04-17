Özal'ın 33. Yılı Anıldı

17.04.2026 11:41
İstanbul'da Turgut Özal için anma töreni düzenlendi, protokol üyeleri katıldı.

İstanbul Valiliğince, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 33. yılı dolayısıyla Topkapı'daki Anıt Mezar'da anma programı düzenlendi.

Özal'ın öz geçmişinin okunmasıyla başlayan törende, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini koydu.

Saygı duruşunun ardından İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu tarafından dua okunan törende, protokol üyeleri Özal ailesine taziyelerini iletti.

Daha sonra Turgut Özal Anı Mekanı Müzesi'ni ziyaret eden Çiftçi ve beraberindekiler, merhum Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarlarını da ziyaret ederek buraya karanfil bıraktı ve dua okudu.

Çiftçi, ardından, Menderes'in eşi Berin ve oğlu Aydın Menderes'in de mezarına giderek dua etti.

Törene, Özal'ın çocukları Ahmet, Zeynep ve Efe Özal, gelini Sinem Özal ve torunlarının yanı sıra TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile Özal'ın sevenleri katıldı.

Kaynak: AA

Kartal’da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü Kartal'da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip... Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık... Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...
Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi
Sinem Dedetaş’ın acı günü Sinem Dedetaş'ın acı günü
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

11:47
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Aileleri çocukların işlediği bazı suçlardan sorumlu tutmayı gündeme getireceğiz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Aileleri çocukların işlediği bazı suçlardan sorumlu tutmayı gündeme getireceğiz
11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
