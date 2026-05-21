Özdağ'dan Heybeliada Uyarısı

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Heybeliada Ruhban Okulu konusuna ilişkin, "Heybeliada'da kendi topraklarımız üzerindeki egemenlik haklarımızın Konstantinapol rüyası görenlere devredilmesine asla müsaade etmeyiz. Bunu aklınızdan bile geçirmeyiniz." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Heybeliada Ruhban Okulu konusunda ABD ve Yunanistan'ın açıklamalarına karşı hükümetin sessiz kaldığını savundu.

Okulun açılmasının sadece bir inanç konusu olmadığını ileri süren Özdağ, "Heybeliada etrafında yaşanan bu tartışmalara sadece inanç özgürlüğü bağlamında bakılamaz. Ruhban Okulu uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınan Türkiye'nin egemenlik haklarını doğrudan ilgilendirmektedir." ifadelerini kullandı.

İnanç özgürlüğüne karşı olmadıklarını belirten Özdağ, "Heybeliada Ruhban Okulu'nun sonsuza dek kapalı kalmasını savunuyor değiliz. Ancak bu mesele sadece Ruhban Okulu'nun açılmasından ibaret değildir. Yabancı muhatapların bu okula ne anlam yükledikleri, okulun açılmasıyla ilgili hangi siyasi amacı güttükleri sanırım Türkiye'deki idarecilerin umurunda ve malumlarındadır." diye konuştu.

Özdağ, Fener Rum Patrikhanesi'nin Heybeliada Ruhban Okulu'nu Türk eğitim sisteminin denetim ve gözetiminden muaf, tamamen özerk bir yapıyla açmak istediğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Diğer bir deyimle, halen kendilerine ait olduğunu saklamadıkları İstanbul'da ekümeniklik hayallerine giden yolu açmak istiyorlar. Türkiye topraklarında Türkiye yasalarına tabi olmayan, tıpkı Vatikan gibi ayrı bir hukuki ve idari egemenlik adacığı kurma niyetleri olduğunu zaten biliyoruz. Buna izin verilemez. Herhangi bir iktidar partisinin bu toprakların egemenliğini tehlikeye düşürecek bir girişime izin vermesi mümkün değildir, müsaade etmeyeceğiz. Heybeliada'da kendi topraklarımız üzerindeki egemenlik haklarımızın Konstantinapol rüyası görenlere devredilmesine asla müsaade etmeyiz. Bunu aklınızdan bile geçirmeyiniz."