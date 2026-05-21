Özdağ'dan Heybeliada Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özdağ'dan Heybeliada Uyarısı

21.05.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Özdağ, Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili egemenlik haklarının devredilmesine karşı çıktı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Heybeliada Ruhban Okulu konusuna ilişkin, "Heybeliada'da kendi topraklarımız üzerindeki egemenlik haklarımızın Konstantinapol rüyası görenlere devredilmesine asla müsaade etmeyiz. Bunu aklınızdan bile geçirmeyiniz." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Heybeliada Ruhban Okulu konusunda ABD ve Yunanistan'ın açıklamalarına karşı hükümetin sessiz kaldığını savundu.

Okulun açılmasının sadece bir inanç konusu olmadığını ileri süren Özdağ, "Heybeliada etrafında yaşanan bu tartışmalara sadece inanç özgürlüğü bağlamında bakılamaz. Ruhban Okulu uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınan Türkiye'nin egemenlik haklarını doğrudan ilgilendirmektedir." ifadelerini kullandı.

İnanç özgürlüğüne karşı olmadıklarını belirten Özdağ, "Heybeliada Ruhban Okulu'nun sonsuza dek kapalı kalmasını savunuyor değiliz. Ancak bu mesele sadece Ruhban Okulu'nun açılmasından ibaret değildir. Yabancı muhatapların bu okula ne anlam yükledikleri, okulun açılmasıyla ilgili hangi siyasi amacı güttükleri sanırım Türkiye'deki idarecilerin umurunda ve malumlarındadır." diye konuştu.

Özdağ, Fener Rum Patrikhanesi'nin Heybeliada Ruhban Okulu'nu Türk eğitim sisteminin denetim ve gözetiminden muaf, tamamen özerk bir yapıyla açmak istediğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Diğer bir deyimle, halen kendilerine ait olduğunu saklamadıkları İstanbul'da ekümeniklik hayallerine giden yolu açmak istiyorlar. Türkiye topraklarında Türkiye yasalarına tabi olmayan, tıpkı Vatikan gibi ayrı bir hukuki ve idari egemenlik adacığı kurma niyetleri olduğunu zaten biliyoruz. Buna izin verilemez. Herhangi bir iktidar partisinin bu toprakların egemenliğini tehlikeye düşürecek bir girişime izin vermesi mümkün değildir, müsaade etmeyeceğiz. Heybeliada'da kendi topraklarımız üzerindeki egemenlik haklarımızın Konstantinapol rüyası görenlere devredilmesine asla müsaade etmeyiz. Bunu aklınızdan bile geçirmeyiniz."

Kaynak: AA

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Özdağ'dan Heybeliada Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Fenerbahçe’de Robertson transferinde korkulan oldu Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu
Malatya’da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

17:41
Mutlak butlan kararı sonrası CHP’li tüm vekiller “acilen“ genel merkeze çağrıldı
Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller "acilen" genel merkeze çağrıldı
17:41
Mutlak butlan kararında “ihtiyati tedbir“ detayı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Mutlak butlan kararında "ihtiyati tedbir" detayı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:29
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:03
Kadir İnanır entübe edildi
Kadir İnanır entübe edildi
16:47
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:48:28. #7.12#
SON DAKİKA: Özdağ'dan Heybeliada Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.