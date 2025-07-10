Özdağ: Ekrem başkan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Özdağ: Ekrem başkan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor

Haberin Videosunu İzleyin
Özdağ: Ekrem başkan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
10.07.2025 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özdağ: Ekrem başkan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
Haber Videosu

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Özdağ "Ekrem başkan bir çağrıda bulunuyor. Şu ana kadar uygulanan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor" dedi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Ekrem başkan bir çağrıda bulunuyor. Şu ana kadar uygulanan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor" dedi.

ÖZDAĞ İMAMOĞLU'NU SİLİVRİ'DE ZİYARET ETTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. İmamoğlu ile yaptığı görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Özdağ, şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem Bey'in yargılanmasının TRT'den naklen yayınlanması konusunda destek verdi. Sayın Erdoğan da kendisine bu soru sorulduğu zaman olumlu bir yaklaşım sergiledi. Böyle bir açılımın gerçekleşmiş olması iyi.

"SESİNE VE GÖRÜNTÜSÜNE AMBARGO KONULUYOR"

Ancak hâlâ sayın Ekrem İmamoğlu'nun sesine ve görüntüsüne ambargo konuluyor. Suçlu değil, henüz yargılanma aşamasında ve anayasaya göre herkesin sahip olduğu haklara sahip. Suçu kanıtlanmamış bir insanın sesini ve görüntüsünü nasıl yasaklarsınız?

"ÇOK HAKLI BİR TALEP"

Bu noktada Ekrem Başkan bir çağrıda bulunuyor. Şu ana kadar uygulanan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor. Çok haklı bir talep. Biz de bu talebin kamuoyuna aktarılması ve desteklenmesi konusunda yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."

Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Özdağ: Ekrem başkan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aman dikkat Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor Aman dikkat! Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor
Kan donduran kaza Motosikletlinin ayağı koptu Kan donduran kaza! Motosikletlinin ayağı koptu
Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
Restoranın tuvaletinde yılan bulundu Restoranın tuvaletinde yılan bulundu
“Keşke ben de ölseydim“ deyince salon karıştı Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi "Keşke ben de ölseydim" deyince salon karıştı! Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
Rekabet Kurumu’ndan OPET’e 131,3 milyon liralık ceza Rekabet Kurumu'ndan OPET'e 131,3 milyon liralık ceza
Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi
Dünya bunu konuşuyor Carlo Ancelotti’ye hapis cezası Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası

13:52
İletişim Başkanlığı’nda devir teslim Altun bu sözlerle veda etti
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim! Altun bu sözlerle veda etti
13:04
Gözaltına alınan CHP’li başkanla ilgili iddialar vahim
Gözaltına alınan CHP'li başkanla ilgili iddialar vahim
13:04
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
11:49
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
22:48
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
22:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
21:46
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
21:19
Üsküdar Belediye Meclisi’nde ’baklava’ gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler
Üsküdar Belediye Meclisi'nde 'baklava' gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler
21:14
Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti
Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti
19:52
ABD’den çok konuşulacak ’yaptırım’ kararı Aralarında Türkiye de var
ABD'den çok konuşulacak 'yaptırım' kararı! Aralarında Türkiye de var
19:27
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
19:06
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadesi ortaya çıktı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 14:54:35. #7.12#
SON DAKİKA: Özdağ: Ekrem başkan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.