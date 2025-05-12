Özerklik iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, "Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı" iddiası kamuoyunda infiale neden oldu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLADI

Bazı basın yayın organlarında da yer alan iddialara ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"HERHANGİ BİR PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

"Terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesi söz konusu değildir.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Türkiye'nin gündeminde olan Anayasa değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını karşılamak üzerine yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."