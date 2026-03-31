Özgür Özel apar topar programını iptal etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Bozbey’in de aralarında bulunduğu 55 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma"dan suçlanıyor.

KOSOVA PROGRAMINI İPTAL ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Takımın Dünya Kupası play-off finalindeki maçını izlemek için bugün Kosova'ya hareket edecekti. Ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlenmesinin hemen ardından Özel'in programını iptal ettiği öğrenildi. Özel'in, Bursa'ya gideceği aktarıldı.