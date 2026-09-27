Özgür Özel, Balıkesir Karesi ön seçiminde Yeni Parti'nin iktidar hedefini anlattı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'nin yeni bir siyasete ihtiyacı vardır. Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye, yepyeni bir siyasete ihtiyacı vardır. Yeni Parti'nin iktidarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden gidenlerin, Yeni Parti'nin iktidarına ihtiyacı vardır." dedi.

Balıkesir'de partisinin Karesi İlçe Başkanlığı için Avlu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ön seçime katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, demokrasi şölenini yaşatmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Üyeyi seçimden seçime hatırlayan ve üyeye "Gel sen üye ol, gerisine karışma, siyaseti biz yaparız" diyen anlayışı bir kenara bıraktıklarını ifade eden Özel, buradaki coşkunun Türkiye'nin tüm ilçelerinde yaşandığını belirtti.

Özel, bu durumun yeni nesil siyaset, doğrudan demokrasi, aradan aracıyı çıkartmak ve partinin siyasetinde doğrudan söz sahibi olmak anlamına geldiğini dile getirdi.

Herkesin siyasete dahil olması için çalıştıklarını vurgulayan Özel, "Bu yönetim bu partiyi girdiği ilk seçime sokacak ve bu yönetim bu partinin muhalefetteki tek kongresini yapmış olacak. İktidara yürüyen bir yönetim yapacağız. Görüşlerin alındığı, şehrin ihtiyaçlarının belirlendiği, kaygısı bugün parti içindeki seçimi kazanmak değil, kaygısı önümüzdeki seçimi kazanmak olan bir yönetim kurulu yapacağız. Hiç kimse unutmasın, biz Yeni Parti'yi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk." diye konuştu.

"Birbirine kardeşlik hukukuyla bağlı olanların partisiyiz"

Özgür Özel, Yeni Parti'nin, kendine ait hedefi ve öz güveni yüksek olan bir parti olduğuna dikkati çekerek, "Bütünün neredeyse tamamına sahip olan, birbirine de çıkar ilişkileriyle değil, kardeşlik hukukuyla bağlı olanların partisiyiz." ifadesini kullandı.

Özel, iktidara geldiklerinde büyük bir kalkınma için dört alanda birden adaleti sağlayacaklarını belirterek, "Mahkemede adalet, gelirde adalet, vergide adalet ve sosyal hayatta adaleti sağlamadan bu ülke kurtulmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Parti olarak adil, şeffaf ve bu ülkenin hak ettiği yeni düzeni hep birlikte kuracaklarını dile getiren Özel, "Türkiye'nin yeni bir siyasete ihtiyacı vardır. Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye, yepyeni bir siyasete ihtiyacı vardır. Yeni Parti'nin iktidarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden gidenlerin, Yeni Parti'nin iktidarına ihtiyacı vardır." sözlerini sarf etti.