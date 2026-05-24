Özgür Özel: CHP Genel Merkezi TBMM'dir

24.05.2026 20:32
Özgür Özel, CHP'nin genel merkezinin TBMM olduğunu belirterek teslim olmayacaklarını açıkladı.

Mahkemece tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tahliye kararının ardından parti genel merkezinden ayrılan Özgür Özel, "Biz o binadan çıktık, meraklısına bıraktık. Şimdi söylüyoruz bundan sonraki genel merkezimiz TBMM'dir. Parti işgalden kurtulana kadar genel merkezimiz TBMM'dir" dedi.

CHP Genel Merkezi'nin tahliye kararının ardından binadan ayrılan Özgür Özel, beraberindeki partililer ile birlikte TBMM'ye doğru yürüyüşe başladı. Yoldaki polis TOMA'sına çıkan Özel, burada partililere seslendi. Özel ve beraberindekiler, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yakınındaki Milli Egemenlik Parkı'na yürüdü. Burada açıklamalarda bulunan Özel, "Bugün sabahın 7'sinde ne kadar Ankara'nın kriminal, tehlikeli, suçlu tipi varsa onları arkalarına alarak bu partiye saldırdılar. Bu partiyi hep beraber koruduk. Utanmadan çekinmeden, İstanbul'da yaptıkları gibi şerefli Türk polisini kirli emellerine alet ederek genel merkezimize girdiler. Kapıları camları indirdiler, gaz sıktılar, işgal ettiler. Biz, hep beraber son ana kadar direndik. Sonra yollara döküldük geldik. Yolda yağmur, dolu yağdı üstümüze. Onların sıktığı biber gazından, yolda yağan yağmurla arındık. Dost bildiğimizin ihanetinden gayrı arınacak hiçbir şey yoktur. 8 kilometrelik yolda önümüze 6 kere bariyerler geldi" dedi.

"Bundan sonraki genel merkezimiz TBMM'dir"

Artık CHP Genel Merkezi'nin süreç çözülünceye dek TBMM olduğunu söyleyen Özel, "6 barikatı aştık geldik. Bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Bu parti Sivas Kongresi'nde, Anadolu yaylalarında, harp sırasında çadırlarda kuruldu. Bu partinin ilk genel merkezi 1. Meclis'teki bir odaydı sadece. Genel merkezi elimizden alarak, baba ocağına sokmayarak CHP'yi elimizden alacağına sananlara söylüyoruz: Biz o binadan çıktık, meraklısına bıraktık. Şimdi söylüyoruz bundan sonraki genel merkezimiz TBMM'dir. Parti işgalden kurtulana kadar genel merkezimiz TBMM'dir. Teslim olmuyoruz, boyun eğmiyoruz. Geri çekilmiyoruz. Sadece ve sadece kazanmak için, başarmak için kararlılıkla yürüyoruz. Biz ülkesini sevenleriz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz kazanacağız" diye konuştu.

"CHP'yi halkın seçtikleri yönetecek"

Parktaki partililere ve vatandaşlara seslenen Özel, "CHP'yi ilk seferinde Mustafa Kemal ve arkadaşları açtı. İkinci seferinde Erol Tuncer ve arkadaşları açtı. Üçüncü seferinde CHP'yi işgalden kurtarıp hep birlikte yeniden açmaya var mısınız? Partiyi 12 Eylül darbecileri gibi, 21 Mayıs darbecileri fiilen kapatmıştır. CHP'yi delegenin seçtikleri yönetmiyorsa, hele hele CHP'yi sarayın seçtikleri yönetiyorsa CHP kapanmıştır. CHP'yi yeniden açmak için var gücümle çalışacağım. Eninde sonunda o sandığı getireceğim. CHP'yi halkın seçtikleri yönetecek" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

