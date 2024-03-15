Özgür Özel: CHP\'li adaylar belediyeleri kazanırsa sadece 5 mahalle kazanacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nu eleştirirken yaptığı konuşmada, Eskişehir'in bir milyona yaklaşan nüfusunu 80 bin yaparken, CHP'li adayların belediyeleri kazanması durumunda 546 mahalleden 5'inin kazanacağını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi programa katılmak için Eskişehir'e geldi. İlk olarak Odunpazarı Belediyesi tarafından Yenikent Mahallesi'nde inşa edilen 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'nin açılışına katılan Özel, programda yaptığı konuşmasında AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nu hedef aldı. Hatipoğlu'nu eleştirirken Eskişehir'in bir milyona yaklaşan nüfusunun 80 bin olduğunu ifade eden Özel, CHP'li adayların belediyeleri kazanması durumunda 5 mahallenin kazanacağını belirterek kentteki 541 mahalleyi söylemedi. Hatipoğlu'nun milletvekili olarak seçildikten sonra parti değiştirmesini sert bir dille eleştiren Özel, AK Parti adayının seçimi kazanması halinde bazı vakıflara yardım edeceğini öne sürdü.
Özgür Özel'den Hatipoğlu'yla ilgili vakıf iddiası
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nun seçimi kazanması halinde Ensar Vakfı'na yardım edeceğini iddia eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılış programında yaptığı konuşmasında şunları söyledi:
"Eskişehir'i Kazım Kurt yönetirse, Ahmet Ataç yönetirse, bugüne kadar hocanın yönettiği gibi Ayşe Ünlüce yönetirse kim kazanıyor? 80 bin Eskişehirli kazanıyor, 5 mahalle kazanıyor, halk kazanıyor. Peki o siyasi irade hırsızı oyları çalıp kaçan kazanırsa ne olacakmış? Dün il başkanımı dikkatli takip ettim. Kapalı bir toplantı, bir vakıf toplantısı, AK Parti'ye yakın bir vakıf toplantısı. Diyor ki kendisi, hele bir seçileyim, hele bir seçileyim, belediyenin bütün imkanlarını bu vakfa açacağım, bütün vakıflara açacağım. Yani Eskişehir, başkanlar size kazandırıyor ya, milli irade hırsızı beyzade kazanırsa Birlik Vakfı kazanacakmış, TÜRGEV kazanacakmış, TÜGVA kazanacakmış. Daha beteri, Ensar Vakfı kazanacakmış. Sizin paranızı, Yılmaz hocanın 20 yıldır, 30 yıldır emek emek biriktirdiklerini, Ahmet Ataç'ın, Kazım Kurt'un sizin vergilerinizle, su paralarıyla ortaya çıkardıklarınızı onlar hizmete dönüştürür. Size verirken o evlatlarımızı koruyamayan istismarcıların, Ensar Vakfı'na Eskişehir'i peşkeş çekecekmiş. Yok öyle şey, yok öyle şey, yok öyle şey. Biz buradayız. Eskişehir burada. Eskişehir'i kimseye peşkeş çektirmeyiz kardeşim."
Özel, 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'ndeki programının ardından Asri Mezarlığı'nın içerisinde inşa edilen 100'üncü Yıl Camisi ve Tesisleri'nin açılışına katıldı. Açılışta morg ve gasilhaneyi gezen Özel, ezanın okunmasının ardından Cuma namazını kılmak üzere caminin içerisine girdi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Politika › Özgür Özel: CHP'li adaylar belediyeleri kazanırsa sadece 5 mahalle kazanacak - Son Dakika
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ta PKK'nın, terörün ve terör örgütünün bitirilmesi için bir takım anlaşmalara varıldığını belirtti. Destici, Irak hükümeti ve diğer komşu ülkelerin bu anlaşmalara uygun hareket etmesini umduklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin teröre harcadığı paranın yatırıma ve istihdama harcansaydı bugün daha güçlü bir ekonomisi olabileceğini ifade etti. Destici, Cumhur İttifakı'nın 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de büyükşehir belediyelerinde ittifak halinde olduklarını belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da İlkadım ve Canik ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Yılmaz, esnafın sorunlarını dinleyerek, seçim sürecinde halkın içinde olduklarını ve şehri daha yaşanabilir hale getirmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, yerel seçimlerin sadece belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmekle kalmayıp, şehrin ve ülkenin geleceğini şekillendirecek bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da seçim çalışmalarını sürdürerek esnafı ziyaret etti. Babacan, kısıtlı imkanlarla bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek, adaylarının kendi imkanlarıyla ya da bağışlarla kampanya yürüttüğünü ifade etti. Babacan, milletin sağduyusunu dinlemesi ve sandıkta gönüllediği partiye desteğini vermesi gerektiğini vurguladı.
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CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emeklilere yönelik bir video paylaşarak Türkiye'de emeklilerin ekonomik açıdan zorluklar yaşadığını dile getirdi. Salıcı, emeklilere yapılan zam tartışmalarının bile oyalandığını ve seçim hesaplarıyla memur ve işçi emeklilerine eziyet edildiğini belirtti. Ayrıca, emekli vatandaşların et ve ekmek kuyruklarına girdiğini ve Emekliler Yılı ilan edilen 2024'te bu durumun nasıl yaşandığını sorguladı. Salıcı, emeklilerin lüks talepleri olmadığını, sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak ve biraz da keyif yapmak istediklerini vurgulayarak, emeklilere yaşama hakkı tanınmasını istedi.
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin 21 yılda 5 kat büyüdüğünü, 230 milyar dolarlık milli gelirin 1 trilyon 119 milyar dolara çıkarıldığını söyledi. Bolat, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen Tarihi Kent Meydanı Cephe İyileştirme ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde, memleketinde hemşehrileriyle bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.
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