Özgür Özel: CHP\'li adaylar belediyeleri kazanırsa sadece 5 mahalle kazanacak

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nu eleştirirken yaptığı konuşmada, Eskişehir'in bir milyona yaklaşan nüfusunu 80 bin yaparken, CHP'li adayların belediyeleri kazanması durumunda 546 mahalleden 5'inin kazanacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi programa katılmak için Eskişehir'e geldi. İlk olarak Odunpazarı Belediyesi tarafından Yenikent Mahallesi'nde inşa edilen 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'nin açılışına katılan Özel, programda yaptığı konuşmasında AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nu hedef aldı. Hatipoğlu'nu eleştirirken Eskişehir'in bir milyona yaklaşan nüfusunun 80 bin olduğunu ifade eden Özel, CHP'li adayların belediyeleri kazanması durumunda 5 mahallenin kazanacağını belirterek kentteki 541 mahalleyi söylemedi. Hatipoğlu'nun milletvekili olarak seçildikten sonra parti değiştirmesini sert bir dille eleştiren Özel, AK Parti adayının seçimi kazanması halinde bazı vakıflara yardım edeceğini öne sürdü.

Özgür Özel'den Hatipoğlu'yla ilgili vakıf iddiası

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nun seçimi kazanması halinde Ensar Vakfı'na yardım edeceğini iddia eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılış programında yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Eskişehir'i Kazım Kurt yönetirse, Ahmet Ataç yönetirse, bugüne kadar hocanın yönettiği gibi Ayşe Ünlüce yönetirse kim kazanıyor? 80 bin Eskişehirli kazanıyor, 5 mahalle kazanıyor, halk kazanıyor. Peki o siyasi irade hırsızı oyları çalıp kaçan kazanırsa ne olacakmış? Dün il başkanımı dikkatli takip ettim. Kapalı bir toplantı, bir vakıf toplantısı, AK Parti'ye yakın bir vakıf toplantısı. Diyor ki kendisi, hele bir seçileyim, hele bir seçileyim, belediyenin bütün imkanlarını bu vakfa açacağım, bütün vakıflara açacağım. Yani Eskişehir, başkanlar size kazandırıyor ya, milli irade hırsızı beyzade kazanırsa Birlik Vakfı kazanacakmış, TÜRGEV kazanacakmış, TÜGVA kazanacakmış. Daha beteri, Ensar Vakfı kazanacakmış. Sizin paranızı, Yılmaz hocanın 20 yıldır, 30 yıldır emek emek biriktirdiklerini, Ahmet Ataç'ın, Kazım Kurt'un sizin vergilerinizle, su paralarıyla ortaya çıkardıklarınızı onlar hizmete dönüştürür. Size verirken o evlatlarımızı koruyamayan istismarcıların, Ensar Vakfı'na Eskişehir'i peşkeş çekecekmiş. Yok öyle şey, yok öyle şey, yok öyle şey. Biz buradayız. Eskişehir burada. Eskişehir'i kimseye peşkeş çektirmeyiz kardeşim."

Özel, 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'ndeki programının ardından Asri Mezarlığı'nın içerisinde inşa edilen 100'üncü Yıl Camisi ve Tesisleri'nin açılışına katıldı. Açılışta morg ve gasilhaneyi gezen Özel, ezanın okunmasının ardından Cuma namazını kılmak üzere caminin içerisine girdi. - ESKİŞEHİR