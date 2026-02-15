Özgür Özel: CHP’nin İktidarı İçin Kapı Kapı Çalışacağız - Son Dakika
Özgür Özel: CHP’nin İktidarı İçin Kapı Kapı Çalışacağız

15.02.2026 16:55
Özgür Özel, Muğla'da mitingde destek isteyerek, seçimlerde CHP olarak daha sıkı çalışacaklarını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde belediye yönetiminin başka partilerden olduğunu belirterek, "Sizin de seçtiğiniz başımızın üstünde, siz başka bir tercihte bulundunuz, kusur bizdedir. Sizin de gönlünüzü, oyunuzu alana kadar, o belediyeleri kazanana kadar çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Özel, Muğla'nın Milas ilçesindeki Atapark Meydanı'nda partisince düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, hiçbir zaman karanlığın, kötülüğün, zulmedenlerin kazanamayacağını, mücadele edenlerin kazanacağını söyledi.

Muğla'nın 13 ilçesinden 11'inde belediye yönetiminin CHP'de olduğunu hatırlatan Özel, "Seydikemer ve Kavaklıdere, sizin de seçtiğiniz başımızın üstünde, siz başka bir tercihte bulundunuz, kusur bizdedir. Sizin de gönlünüzü, oyunuzu alana kadar, o belediyeleri kazanana kadar çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Özel, Muğla'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere CHP'li belediye başkanlarının önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, kendilerine teşekkür etti.

Yerel yönetimlerde yetkinin CHP'de olduğunu vurgulayan Özel, yapılacak genel seçimlerde de milletten yetki istediklerini kaydetti.

Türkiye genelinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri düzenlediklerini anlatan Özel, "89. kez bir meydandayız. Bir eylemdeyiz, otobüsün üstündeyiz, durmadık, durmayacağız, yıkılmadık yıkılmayacağız. Ne arkadaşlarımızı unutacağız, ne de bu mücadeleyi bırakacağız." diye konuştu.

Muğla'da kira fiyatlarının yüksek olduğuna değinen Özel, "Bizim iktidarımızda gelire göre kira dönemi başlayacak. Çok kazananın daha yüksek, az kazananın daha az kira ödediği, hiç kazancı olmayanın temel vatandaşlık gelirini aldığı ve ücretsiz barındığı bir sistemi kurmak boynumuzun borcudur. Bu ülkeye namus borcumuzdur." ifadelerini kullandı.

" Pijamayı çıkarmayanın kapısına gideceğiz"

Ülkenin sorunlarını çok iyi bildiklerini ve çözmeye talip olduklarını dile getiren Özel, erken seçim çağrısını yineledi.

Meydandakilerden iktidarı değiştirmek için destek isteyen Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evlerimize gidelim ve bundan sonra da ne zaman çağrılıyorsak koşa koşa meydanlara gelelim, ne görev veriliyorsa yapalım, bu iktidarı değiştirelim. Hakkımızı kimse vermeyecek, kendimiz alacağız. Söke söke alacağız. Milas, güzel Milas, bu büyük iktidar yürüyüşüne var mısın, birlikte yürüyecek miyiz, Ekrem Başkan içeride olsun varsın, onun yerine adayım sensin, var mısın? Sokak sokak, kapı kapı, köy köy, ev ev çalışmaya hazır mısın? Biz pijamayı çıkardık, meydandayız. Pijamayı çıkarmayanın kapısına gideceğiz, gönlünü alacağız, oyunu alacağız."

Kaynak: AA

