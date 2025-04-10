Özgür Özel'den Bakan Tekin için çok sert sözler - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Bakan Tekin için çok sert sözler

Özgür Özel\'den Bakan Tekin için çok sert sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu protestolarında tutuklanan öğrenciler için "Güvenlik güçlerimize baltalarla saldıranlar" ifadesini kullanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sert tepki gösterdi. Özel "Ne baltası ya? Yalancı adam! Utanmaz adam. Öğrencilerden bir tanesinin elinde bırak baltayı, böyle bir çubuk yoktu ya, çubuk yoktu" ifadesini kullandı.

10.04.2025 14:52
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Bakan Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında başlayan protestolarda tutuklanan öğrenciler için " Türkiye'de toplumumuzu güvenli bir ortamda yaşatmak için çaba sarf eden güvenlik güçlerimize karşı baltalarla ya da benzeri hukuki ve demokratik hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz protesto hakkı açısından izah edemeyeceğimiz şeylerle gösterilere katılan kişiler, diğer katılan kişilerin demokratik haklarını terörize eden kişiler gözaltına alınıyor" ifadelerini kullanmıştı.

SİLİVRİ ZİYARETİNDE TEPKİ GÖSTERDİ

Bakan Tekin'in sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde yaptığı ziyarette tepki gösterdi.

"YALANCI ADAM, UTANMAZ ADAM"

Özel "Gençlere özgürlük istiyoruz. Sınavlarına girmelerini istiyoruz. Asla eline bir taş almamış, gösterilere katılmış kişileri evlerden topluyorlar, sonra da onlar 'eli baltalı.' Öğrencilerin elinde bırak baltayı, çubuk bile yoktu. Ne baltası ya? Yalancı adam! Utanmaz adam! Ne baltası?

"YILDIRMAK İÇİN YAPILAN İŞLER BUNLAR"

Sadece gösterilere katılmış, evine gitmiş kişileri yüz tarama sistemiyle evlerden topluyorlar. Sonra da onlar eli baltalı. Eli baltalı kimse yoktu. Öğrencilerden bir tanesinin elinde bırak baltayı, böyle bir çubuk yoktu ya, çubuk yoktu. Hepimiz bunu biliyoruz. Yıldırmak için yapılan işler bunlar" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den Bakan Tekin için çok sert sözler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgür Özel'den Bakan Tekin için çok sert sözler - Son Dakika
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