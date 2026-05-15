CHP Genel Başkanı Özel, Buca\'da eğitim ve spor merkezlerinin açılışını yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buca Belediyesi tarafından hayata geçirilen Edip Akbayram Etüt Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Spor Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Buca ilçesinde düzenlenen programda, gençlerin eğitimine ve fiziksel gelişimine katkı sağlayacak olan Edip Akbayram Etüt Merkezi ile Naim Süleymanoğlu Spor Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan, Cumhuriyetimizin sarsılmaz kalesi, kurtuluşun ve özgürlüğün şehri, güzel İzmir'de olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Son yerel seçimlerde hep birlikte bir yola çıktık ve değişim dedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlerin, kadınların ve yeni bir yönetim anlayışının vatandaşa yansıyacağı bir değişimin ateşini hep birlikte yaktık. Oturduk hep birlikte, kritik bir yönetim toplantısında ben onlara şunu söyledim; partinin üzerine 50 yıldır siyaset kalesinin başarı kapısı kilitli. Bir gidin, bakın bakalım. Bu kapıyı açacak anahtarlar partide vardır. Çünkü 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunu başardı ve ülkeye çok büyük bir dönüşüm yaşattı. Önce bilime, sonra kadına ve gençlere güvendik. O gün Cumhuriyet Halk Partisi, 47 yıl sonra birinci parti oldu" dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisi süngünün üzerine koşanların partisidir"

Özel, "Yıllardır ülkeyi yöneten iktidar seçimi kaybettiğinde, CHP'li belediyeleri silkeleyin, geçmişten birikmiş bütün borçları faiziyle bir seferde alın diyerek partimizi önce maddi yönden çökertmeye çalıştı. Sonra yargı kollarını kurdu. Operasyon olmayan illerde de korku yaymaya, tedirginlik üretmeye ve hizmetleri aksatmak için ellerinden gelen ne varsa yaptılar. Partinin kurumsal kimliğine, yöneticilerine her türlü iftirayla Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine doğru geliyorlar. Bilmedikleri tek şey şu, Cumhuriyet Halk Partisi geri adım atanların, susanların, eğilenlerin, teslim olanların değil, aksine süngüyü gördüğünde süngünün üzerine koşanların partisidir. Gerekirse baş veren ama başını eğmeyenlerin, teslim olmayanların partisidir. Teslim olmadan, tehditlerden yılmadan, bir adım geriye gitmeden çalışırız" ifadelerini kullandı.

"Edip Akbayram adı gençlerle yaşayacak"

Açılışı yapılan tesislere değinen Özel, "İşte 36 yaşında birisini ilçede belediye başkanı yaparsanız önce onu seçimde kent bağrına basar. Sonra da o bütün imkansızlıklara rağmen bitmeyen dünya kadar hizmeti yapar. Bugün iki tanesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Edip Akbayram Etüt Merkezi. Biz Edip Akbayram'ın muhaliflere, ezilenlere, mağdurlara, mazlumlara her zaman sahip çıkan, mücadeleyi öven ama hiç enseyi karartmayan sesini ömrümüz boyunca kulağımızda duymaya devam edeceğiz. Onun adının bir etüt merkezinde, eğitim merkezinde yaşatılacak olması çok önemlidir. Gençler evden çıkarken 'Edip Akbayram'a gidiyorum' diyecekler. Arkadaşlarıyla orada buluşacaklar. Adı daima gençlerle yaşayacak" şeklinde konuştu.

"Naim Süleymanoğlu Türkiye'nin dünyadaki gururudur"

Spor merkezine adı verilen Naim Süleymanoğlu'nu ve Bulgaristan göçmenlerini anan Özel, "Diğer bir açılışımız Naim Süleymanoğlu Spor Merkezi. Gerçekten çok önemli bir eser kazandırılmış. Naim Süleymanoğlu Türkiye'nin dünyadaki gururudur. Dünyayı kaldıran adamdır. Kendi kilosunun 3 katından 10 kilo fazlasını kaldıran, tarihe geçen, kırılamayacak rekorları kıran birisidir. Naim Süleymanoğlu Bulgaristan'da zulüm altında yaşarken, oradaki zulümden o günkü yönetimin Türkiye'nin kapılarını açmasıyla gelen yüz binlerce soydaşımızdan birisidir. O günlerde Bulgaristan'dan gelmek isteyenlere karşı çıkan bir anlayış vardı. Şimdi Suriyeli sığınmacılar konusunda edebiyat yapanlar, o gün Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımıza ne işleri var burada diyorlardı. Biz ise Balkanlardaki tüm soydaşlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Biz hep beraber güçlüyüz, hep beraber başaracağız" dedi.

Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Boğaziçi'nde her sene yapılan festivali rektör yasaklamıştı. Öğrenciler tutuklandı, yargılandı ama bugün dava tamamen bitti ve beraat ettiler. Bütün Türkiye'deki gençlere sesleniyorum, az sıkın dişinizi, iktidar değişiyor. Buradan bütün Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarına, sokakta çalışanlara şükranlarımı sunuyorum. Bu yolun sonu aydınlıktır. Karşımızda seçimden kaçan, sandıkta kaybedeceğini gördüğü için rakiplerine saldıran bir iktidar var. Son kez söylüyorum, kendine güveniyorsan, millete güveniyorsan sandığı koy, gel karşımızda aday ol. Korkmuyorsan hodri meydan, seni sandığa davet ediyorum. Patron millettir, milletin dediği olacak." - İZMİR