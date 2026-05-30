Özgür Özel'den CHP'ye Kurultay Çağrısı

30.05.2026 17:58
Özgür Özel, CHP'nin kurultayını geciktirmemesi gerektiğini ve 2 milyon üyenin oyuyla Genel Başkan seçilmesini istedi.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, "Kurultay olmadan 15 gün önce, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine sandık koyalım, 2 milyon üyeyi çağıralım, Genel Başkanın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin." dedi.

Özel, Güvenpark'ta CHP Ankara İl Başkanlığı önünde partililerle bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, CHP'nin kuruluşundan bu yana zaman zaman zor günler geçirdiğini söyledi.

"İktidara yürüyen bir CHP değil, iktidarla yürüyen bir CHP istiyorlar." diyen Özel, iktidar yürüyüşlerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Özel, bazı çevrelerin, CHP'deki değişimi, gençleşmeyi, kadınların önünün açılmasını, her yaştan kadroların, genciyle, tecrübesiyle birbirini ezmeyen, birbirine güç veren anlayışla yaptıkları siyaseti hazmedemediğini söyledi.

"Mutlak butlan" kararı nedeniyle partide yaşanan tartışmalara da dikkati çeken Özel, kurultayın geciktirilmemesi gerektiğini belirtti.

"Bu ülkeyi seven, bu iktidarı değiştirme umuduna gönül veren hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır." diyen Özel, hangi delegelerle olursa olsun kurultayın toplanmasını ve CHP'nin seçilmiş bir genel başkana kavuşturulmasını istediklerini kaydetti.

"Ben her delegeyle yarışa varım"

Seçilmiş il, ilçe ve belediye başkanlarının, parti üyelerinin "mutlak butlan" istemediğini, partililerin derhal kurultay yapılmasını istediğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Buradan sizin huzurunuzda söylüyorum, benim bu partiyi nasıl yöneteceğimi taahhüt ettiğim kırmızı kitapta, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının ve Cumhurbaşkanı adayının, tüm üyelerimizin oyuyla seçilmesi gerektiğini söylemiştik. Geçen sene 23 Mart'ta ilk sözümüzü tuttuk, Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirledik.

Hiçbir bahaneye sığınmadan şimdi bir kez daha söylüyorum, ben her delegeyle yarışa varım. Ancak kurultay tarihini ilan edin. Kurultay olmadan 15 gün önce, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine sandık koyalım, 2 milyon üyeyi çağıralım, Genel Başkanın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin. O sandıktan kim çıkarsa, resmi kurultaya o kişinin Genel Başkan adaylığında gidelim. Kurultaydan korkmuyorum ama gerçek bir enerji için bütün üyelerle birlikte Genel Başkanlık için ön seçim istiyorum."

Manisa'da 2015'te yapılan ön seçimde yüzde 84 oy alarak tüm zamanların ön seçim rekorunu kırdığını belirten Özel, "Eğer bu ön seçimde yüzde 85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım." diye konuştu.

Özel, "Belediye başkanlarımıza hep birlikte itibar suikastı yapanların ağzını kendi söylemi yapanlar, bu partiyi yönetemez." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin sosyal medyada kışkırtmalar yapıldığını ifade eden Özel, "Açıkça ilan ediyorum. Mansur Başkan bugüne kadar ne adım attı, ne açıklama yaptıysa bilgim dahilindedir. Bundan sonra da ne yapacaksak birlikte yapacağız." şeklinde konuştu.

Partililere birlik çağrısı yapan Özel, CHP'nin içinde bulunduğu süreçten güçlenerek çıkabileceğini ve bunun ancak ortak mücadeleyle başarılabileceğini dile getirdi.

Özgür Özel, Anıtkabir'e yürüdü

Özel, konuşmasının sonunda partilileri Anıtkabir'e yürümeye davet ederek, bu yürüyüşün CHP'nin iktidar yürüyüşünün ilk adımı olduğunu söyledi.

Bayramlaşma programının yapıldığı Güvenpark'tan Anıtkabir'e kadar vatandaşlarla yürüyen Özel'e, Anıtkabir'in girişinde eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav da dahil oldu.

Özgür Özel daha sonra, yanında Mansur Yavaş ve diğer partililerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmak üzere Aslanlı Yol'da kol kola yürüdü.

Mozoleye çelenk bırakan Özel, bu esnada çelenkte "Anıtkabir Komutanlığı" yazan şeridin üzerine, cebinden çıkardığı, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazan şeridi koydu. Özel, görevli personelin uyarısının ardından şeridi geri aldı. Özel, daha sonra çelenkte yer alan "Anıtkabir Komutanlığı" yazılı şeridi de almak isteyince, görevli personelle partililer arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Özel ve beraberindekiler daha sonra Anıtkabir'in merdivenlerinde fotoğraf çektirerek buradan ayrıldı.

Öte yandan, bayramlaşma programının yapıldığı alandan yürüyerek gelen grup, Anıtkabir'in içerisinde zaman zaman CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde sloganlar attı.

Notlar

Özel'in bayramlaşma programına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, Özel'i destekleyen CHP'li milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, bazı siyasi partiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özel'den önce programda konuşan Mansur Yavaş da "Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda kurultaya gitmelidir. Bu süreci ortak akılla yönetelim." ifadesini kullandı.

Alanda polis geniş güvenlik önlemleri aldı, 112 ekipleri de hazır bekledi.

Programa katılan vatandaşlar zaman zaman CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde sloganlar attı.

Kaynak: AA

