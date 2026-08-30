Özgür Özel'den Girne'deki Gemi Faciasına Başsağlığı - Son Dakika
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Özgür Özel'den Girne'deki Gemi Faciasına Başsağlığı

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Özgür Özel, Girne'deki gemi kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi ve destek verdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Özel, sosyal medya hesabından, Girne açıklarında alabora olan gemiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Olayı büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ettiklerini belirten Özel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile telefonda görüşerek bilgi aldıklarını aktardı.

Özel, partisini temsilen bir heyeti de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek üzere görevlendirdiklerini bildirerek şunları kaydetti:

"Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Can kayıplarının artmamasını, kayıp insanlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ediyor, arama kurtarma çalışmalarında görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Tüm milletimize ve KKTC'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA

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