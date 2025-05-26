Özgür Özel'den İlhan Şeşen için başsağlığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 77 yaşında hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen için başsağlığı diledi.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Müzik dünyamızın kıymetli ismi İlhan Şeşen'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla, sözleriyle, duruşuyla hepimizde kalıcı izler bırakan İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.