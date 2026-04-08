Özgür Özel'den Lucescu'ya Taziye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tinca'ya taziye mektubu gönderdi.

CHP Genel Başkanı Özel mektubunda, Lucescu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Bu acı vesileyle, şahsım, CHP ve Türkiye adına, Lucescu ailesine en içten taziyelerimizin ve en derin başsağlığı dileklerinin iletilmesini teminen göstereceğiniz nezakete müteşekkir olacağımı ifade etmek isterim. Sayın Lucescu, olağanüstü bir futbol kişiliğinden çok daha fazlasıydı. Hayatı boyunca ortaya koyduğu özveri, disiplin ve vizyon sayesinde spor tarihinde seçkin bir yer edinmiş; hem futbolcu hem de teknik direktör olarak geride olağanüstü bir miras bırakmıştır. Başarıları, kendisine Romanya sınırlarının çok ötesinde haklı bir takdir ve hayranlık kazandırmıştır" dedi.

'MÜSTESNA BİR ŞAHSİYETTİ'

Lucescu'nun mirasının, yalnızca futbol sahasıyla sınırlı kaldığını aktaran Özel, "O, futbolun en asil anlamını temsil eden bir isimdi. Futbolu yalnızca bir spor dalı olarak değil, halkları birbirine yakınlaştıran, sınırların ötesinde karşılıklı anlayışı, dostluğu ve saygıyı güçlendiren güçlü bir imkan olarak da temsil etmiştir. Bu yönüyle, futbolun birleştirici ruhunun güçlü bir savunucusu olarak öne çıkmış; kariyeri ve şahsi örneğiyle sporun, rekabetin ötesinde daha yüksek ideallere nasıl hizmet edebileceğini göstermiştir. Türkiye açısından da Lucescu, yalnızca büyük saygı duyulan bir spor insanı değil, aynı zamanda içten bir sevgiyle benimsenmiş müstesna bir şahsiyetti. Yıllar içerisinde Türkiye'de pek çok insan tarafından adeta kendilerinden biri olarak görülmüştür. Kendisi, yalnızca futboldaki olağanüstü başarılarıyla değil, halklarımız arasında gelişmesine katkı sunduğu insani yakınlık ve samimi bağlarla da derin bir saygı ve içtenlikle hatırlanacaktır. Bu üzücü vesileyle, ekselanslarına ve sizin şahsınızda Romanya halkına da en içten taziyelerimi iletmek isterim" ifadelerini kullandı.