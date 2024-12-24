CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden 12 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada meydana gelen patlama içimizi yaktı. Yaşamını yitiren 12 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Son Dakika › Politika › Özgür Özel'den Patlama İçin Taziye - Son Dakika
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