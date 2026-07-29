Özgür Özel'den Yeni Parti için Bağış Kampanyası - Son Dakika
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Özgür Özel'den Yeni Parti için Bağış Kampanyası

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan bağış kampanyasını başlattı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti için bağış kampanyasını sosyal medyadan paylaştığı video ile başlattı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamada, "Yürüyüşümüzün dayanışma kısmındayız. Evet, uzun süredir beklediğiniz, kurulmasını istediğiniz Yeni Partimiz kuruldu. Gençlerin Yeni Partisi, kadınların Yeni Partisi; emeklinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın, engellinin Yeni Partisi kuruldu. Bundan sonra durmadan, yolumuza hep birlikte devam edeceğiz. Elbette sizler de kurduğunuz, kurdurduğunuz bu Yeni Parti'ye bir an önce üye olmak ve katkıda bulunmak istiyorsunuz. Üyelik için biraz bekleyeceğiz. Her şey hazır ama Yargıtay'da ve diğer kamu kurumlarında bazı işlemlerin tamamlanması ve ondan sonra resmi üye kayıtlarının başlaması gerekiyor. Ama o güne kadar beklemek istemeyen sizler için bugün Yeni Parti'nin bağış hesaplarını ilan ediyoruz ve bu bağış hesaplarına şu andan itibaren bağışta bulunabileceksiniz" dedi.

Özel, "Lütfen bağış yaptığınızda, açıklama kısmına isminizi ve size ulaşabileceğimiz cep telefonu numarasını yazınız. Önümüzdeki günlerde ismini ve cep telefonunu bağış makbuzunda belirtenlere, öncelikle üyelik işlemleri için biz ulaşacağız. Bugün Yeni Parti için çok önemli bir gün. Uzun süredir söylediğiniz, teyzemin söylediği 'Otobüs de alacağız, araba da alacağız, ne eksik varsa halledeceğiz; sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz' dediği Yeni Parti'nin, yeni nesil millet-parti dayanışmasını ve üyelerinin katılımcılığını başlatıyoruz. Yeni Parti'ye destek olmak için aşağıdaki linkten tıklayıp açılacak resmi sayfamızdaki IBAN hesaplarına bağışta bulunabilirsiniz. Unutmayın; Yeni Parti'yi millet kurdu, millet büyütecek ve Yeni Parti'yi millet iktidara taşıyacak. Aşağıdaki resmi internet sitemizin linki dışında hiçbir internet sitesine, hiçbir hesaba, hiçbir bağış talebine itibar etmeyiniz" dedi.

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Partiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Yeni Parti için Bağış Kampanyası - Son Dakika

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