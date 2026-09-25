Özgür Özel, Dünya Eczacılar Günü'nü kutlayarak meslektaşlarına saygılarını sundu

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar önce büyük bir heyecanla adım attığım eczacılık mesleğinin mensubu olmak bugün de benim için aynı gururu taşıyor. Memleketin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü kutluyor, bu onurlu mesleğin tüm üyelerine saygılarımı sunuyorum."