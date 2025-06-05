Özgür Özel'e bir soruşturma daha - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'e bir soruşturma daha

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Özgür Özel\'e bir soruşturma daha
05.06.2025 11:10
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Özgür Özel\'e bir soruşturma daha
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle "Suç işlemeye tahrik", "Kamu görevlisine hakaret ve tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin şunlar kaydedilmişti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimizde düzenlenen mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı 'yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitinge katılmıştı. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülmesine ilişkin görüntülere tepki gösteren Özel, bu görüntülerin Türkiye'yi 70-80 yıl geriye götürdüğünü savunmuştu.

Özgür Özel, konuşmasına şöyle devam etmişti:

"Akın, sert kayaya çarptın oğlum. Aklınızı başınıza takının. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Bütün İstanbul'a soruyorum, cevabını buradan duysunlar. Bir daha bizden birilerinin ailesine, evladına, büyüklerine ağır gelecek bir görüntü çeken olursa, çekeni de çektireni de bin pişman etmeye var mısınız? Sabrımızın sonundayız. Saraçhane'deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akın Gürlek, Özgür Özel, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'e bir soruşturma daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Efem0909:
    Şoruşturma açılsa ne olacak dokunulmazlığı var Zaten dokunulmazlığına güvenerek bu şekilde konuşuyor Dokunulmazlık kaldırılsa aynı konuşmayı yapabilecek mi 31 30 Yanıtla
  • ali can:
    halkı kin ve düşmanlığa tahrik ten içeri atılması sarttir AKP MHP yolsuzluk yapan belediyelere de gözaltı görelim tarafli gözaltı olmaz ,inanmayız adaletinize 21 12 Yanıtla
  • Ramazan TÜKEL:
    Muhalefet olman sana başkasına hakaret etme hakkı vermez ortada okadar kokuşmuş lük varkı kurultay yolsuzluk rüşvet bunlar iddaa dahi olsa vatandaş size belediyeleri verdi ikdidarıda verecekti belki ama sayenizde başarısız erdoğan bir seçim daha olsun onuda kazanır 12 15 Yanıtla
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