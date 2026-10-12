Özgür Özel, Mudanya\'da 104. yıl etkinliğinde Haberal\'a ödül verilen programa katıldı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mudanya Mütarekesi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda Prof. Dr. Mehmet Haberal'a 'Barış Yolu Ödülü' verilirken, Özel, İsmet İnönü'nün Milli Mücadele'deki rolüne ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine dikkat çekti.

Mudanya Mütareke Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın katıldı. Programa ayrıca bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski devlet bakanı Turhan Tayan, İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker ile eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın da iştirak etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda meydanda kalabalık oluşurken, etkinlik kapsamında Prof. Dr. Mehmet Haberal'a 'Barış Yolu Ödülü' takdim edildi.

Mudanya'dan Lozan'a uzanan bağımsızlık mücadelesi

Konuşmasına İsmet Paşa ve Milli Mücadele kahramanlarını anarak başlayan Özgür Özel, Mudanya'nın tarihi önemine vurgu yaptı. Mudanya'nın sıradan bir meydan olmadığını belirten Özel, "Cephede kazanılan büyük bir askeri zaferin masada siyasi, diplomatik bir kazanıma dönüştüğü yerdir" dedi.

Mudanya Mütarekesi sürecinde Türkiye'yi temsil eden İsmet İnönü'nün kararlılığına dikkat çeken Özel, Türk heyetinin temel hedefinin işgal altındaki toprakların tamamen boşaltılması ve Türkiye'nin egemenliğinin kabul edilmesi olduğunu ifade etti. Özel, İsmet Paşa'nın diplomatik yeteneği ve müzakere gücüyle Türkiye'nin iradesinin masada kabul ettirildiğini belirterek, Mudanya'da imzalanan mütarekenin Kurtuluş Savaşı'nın silahlı safhasının sona ermesine ve büyük barışın yolunun açılmasına zemin hazırladığını kaydetti.

Mudanya'dan Lozan'a uzanan sürecin önemini anlatan Özel, İsmet İnönü'nün Lozan'da Türkiye'nin bağımsızlığını savunduğu sırada söylediği, "Beyler, ben buraya Mondros'tan değil, Mudanya'dan geldim" sözünü hatırlattı. Özel, bu sözün kazanılmış askeri zaferin ve bağımsızlık kararlılığının diplomasi masasına yansımasını ortaya koyduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin tapu senedi Lozan'da imzalandı"

İsmet İnönü'nün yalnızca askeri ve diplomatik başarılarıyla değil, Türkiye'nin demokrasi tarihindeki rolüyle de önemli bir devlet adamı olduğunu belirten Özel, İnönü'nün çok partili hayata geçiş sürecindeki tutumuna değindi.

1946 seçimlerinin ardından seçim güvenliğine ilişkin tartışmaların giderilmesi ve demokratik sistemin geliştirilmesi konusunda İsmet İnönü'nün rol oynadığını ifade eden Özel, 14 Mayıs 1950 seçimlerinin ardından iktidarın devredilmesine ilişkin tutumunu da anlattı.

Seçimlerin kaybedilmesinin ardından iktidarın devrine hazır olunduğunun bildirilmesini hatırlatan Özel, İsmet İnönü'nün seçim sonuçlarını kabul etmesini demokrasi ve milli iradeye saygı açısından önemli bir örnek olarak değerlendirdi. İnönü'nün seçim yenilgisinden sekiz gün sonra oğlu Ömer'e yazdığı mektupta yer alan ifadeleri de aktaran Özel, İnönü'nün demokratik geçiş sürecini ülke adına bir şeref olarak gördüğünü belirtti.

Türkiye'yi büyütmek ve yüceltmek için kararlılıkla çalışmaya devam edileceği mesajı verilirken, Mudanya Mütarekesi'nin yıl dönümü vesilesiyle bağımsızlık ve barışın tarihi önemi bir kez daha hatırlatıldı.