Özgür Özel SODEMBEK Toplantısını Yönetti

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK) toplantısına başkanlık etti.

Partinin basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Özel başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıya, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da çevrim içi olarak katıldığı belirtildi.