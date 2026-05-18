TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait 2 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Özel ve Bayındır hakkındaki, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
Son Dakika › Politika › TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?