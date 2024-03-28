Özkan Alp, 71 Evler Mahallesinde İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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Politika

Özkan Alp, 71 Evler Mahallesinde İftar Programı Düzenledi

Özkan Alp, 71 Evler Mahallesinde İftar Programı Düzenledi

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, 71 Evler Mahallesinde düzenlediği iftar programında mahalle sakinleri ile iftar yaptı. Alp, iftar sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek mahallenin sorunlarını dinledi ve destek istedi.

28.03.2024 13:08  Güncelleme: 13:12
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Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, 71 Evler Mahallesinde düzenlediği iftar programında mahalle sakinleri ile iftar yaptı.

31 Mart seçimlerine kalan süre giderek azalırken Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ilk günkü gibi ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. 71 Evler Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarında mahalle sakinleri ile birlikte iftar yapan Özkan Alp, iftar sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek mahallenin sorunlarını dinledi. Burada bir konuşma yapan Özkan Alp "71 Evler Mahallemiz gönlünü ferah tutsun. Gönülleri yapmaya az kaldı. Mahallemizin eksikliklerini biliyorum. Bugüne kadar getirilmeyen hizmetleri biliyorum. 71 Evler Mahallemiz bugüne kadar belediye hizmetlerinden en az faydalanan mahallelerimizden birisi. Belediye hizmeti bahanelere kurban edilemez. Verilen ve yerine getirilmeyen sözlerin hesabını vatandaşımız sorar. Hiç merak etmeyin bizim belediyeciliğimiz gönül belediyeciliği. Bizim belediyeciliğimizde gönül kırma yok. Tek hedefimiz çok çalışarak, birlikte çalışarak en iyi hizmeti sunmak. Odunpazarı'nda 85 Mahallemize eşit hizmeti getireceğiz. Benim hemşehrim ne diliyorsa, ne istiyorsa ona uygun hizmet getirilecek. 1 Nisan sabahında Odunpazarı'nda değişim ve gelişim ile başlamak için desteklerinizi bekliyorum." şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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