AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Kazım Kurt'u 100 kreş vaadiyle eleştirdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Kazım Kurt'u 100 kreş vaadiyle eleştirdi

Özkan Alp, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un 2014 yılından bu yana vadettiği 100 kreşten sadece 8'inin hayata geçirildiğini belirterek eleştirdi. Alp, Kurt'un kreş sayısını manipüle ettiğini ve tasarruf tedbirlerini bahane olarak kullanarak vatandaşları yanılttığını ifade etti.

15.03.2024 15:57  Güncelleme: 15:59
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AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, "Odunpazarı'na 100 kreş" vaadinden dolayı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u eleştirdi.

Alp, yaptığı açıklamada, Kazım Kurt'un göreve başladığı 2014 yılından bu yana vadettiği 100 kreşten sadece 8'ini hayata geçirdiğini bildirdi.

Kurt'un tek binada kreş ve oyuncak kütüphanesi, oyun odası gibi birden fazla hizmeti sunarak kreş sayısını manipüle ettiğini belirten Alp, 92 kreş vaadi için tasarruf tedbirlerini bahane olarak öne sürmenin vatandaşları yanıltmak olduğunu kaydetti.

Alp, 100 kreş sözü verilmesine rağmen 8 tam zamanlı kreş açılmasının kabul edilemez olduğu görüşünü aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"2021 yılında yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri sonrasında 6 kreş açması ve bunun hayırseverlerin katkılarıyla yapıldığını iddia etmesi komiktir. Ayrıca, Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan bu 8 kreşin çoğunun standartlara uymaması, çocukların ihtiyaçlarına uygun düzgün ortamların sağlanamaması, bazı kreşlerin apartman dairesi gibi dar alanlarda hizmet vermesi, Başkan Kurt'un yalnızca projelerde değil, aynı zamanda uygulamada da başarısız olduğunu göstermektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Kazım Kurt'u 100 kreş vaadiyle eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Kazım Kurt'u 100 kreş vaadiyle eleştirdi - Son Dakika
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