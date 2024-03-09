Özkan Alp, Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi\'nin 8 Mart etkinliğine katıldı

Politika

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı.

Gün içerisinde Eskişehirli kadınların Kadınlar Günü'nü kutlamak için yaptığı birçok ziyaretten sonra Özkan Alp, Sağlık-Sen Eskişehir Şube'nin düzenlediği etkinlikte sağlık alanında emek veren kadınlarla bir araya geldi. Sağlık hizmetlerimizin temel taşı olan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Özkan Alp, "Odunpazarı'nın çok eksiği var. Aileleriniz ile birlikte zamanınızı geçirebileceğiniz, belediye tarafından sağlanacak sosyal tesisler, rekreasyon alanları yok. Sosyal tesisler konusunda da sizlerin taleplerini karşılamak için çalışacağız. Yorgunluğunuzu atabileceğiniz, bir araya gelip dinlenebileceğiniz mekanlar yaratmak, sizin moral ve motivasyonunuzu artırmak adına önemli bir adımdır. Bu tesisler arasında restoranlar gibi rahat ve keyifli ortamlar da bulunacak. Sizlerin katkılarıyla daha güçlü bir sağlık sistemi oluşturmak için buradayız." dedi.

"Çocuklarımız için kreş yapacağım"

Özkan Alp yaptığı konuşmada, "Sizler, toplumun sağlığı için gece gündüz demeden fedakarca çalışan, insanların sağlık ve mutluluğu için var gücünüzle çaba harcayan kahramanlarsınız. Sadece sağlık alanında birer kahraman değil, evinizin ve yuvanızın da kahramanısınız. Sizlerin, annelerin gönüllerini de rahatlatmak, günlük hayatınızı kolaylaştırmak, işlerinizi daha verimli yapmanızı sağlamak için sağlık çalışanlarının yararlanabileceği kreşlerin yapılması gerektiğini biliyorum. Çünkü çalışırken çocuklarınızın güvenli ellerde olduğunu bilmek, zorlu iş günlerinizde büyük bir rahatlık olacaktır. Sizlerin daha iyi koşullarda çalışabilmeniz ve hak ettiğiniz değeri görebilmeniz için elimizden geleni yapacağız. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum ve destekleriniz için minnettarım." şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR