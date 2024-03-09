Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı.
Gün içerisinde Eskişehirli kadınların Kadınlar Günü'nü kutlamak için yaptığı birçok ziyaretten sonra Özkan Alp, Sağlık-Sen Eskişehir Şube'nin düzenlediği etkinlikte sağlık alanında emek veren kadınlarla bir araya geldi. Sağlık hizmetlerimizin temel taşı olan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Özkan Alp, "Odunpazarı'nın çok eksiği var. Aileleriniz ile birlikte zamanınızı geçirebileceğiniz, belediye tarafından sağlanacak sosyal tesisler, rekreasyon alanları yok. Sosyal tesisler konusunda da sizlerin taleplerini karşılamak için çalışacağız. Yorgunluğunuzu atabileceğiniz, bir araya gelip dinlenebileceğiniz mekanlar yaratmak, sizin moral ve motivasyonunuzu artırmak adına önemli bir adımdır. Bu tesisler arasında restoranlar gibi rahat ve keyifli ortamlar da bulunacak. Sizlerin katkılarıyla daha güçlü bir sağlık sistemi oluşturmak için buradayız." dedi.
"Çocuklarımız için kreş yapacağım"
Özkan Alp yaptığı konuşmada, "Sizler, toplumun sağlığı için gece gündüz demeden fedakarca çalışan, insanların sağlık ve mutluluğu için var gücünüzle çaba harcayan kahramanlarsınız. Sadece sağlık alanında birer kahraman değil, evinizin ve yuvanızın da kahramanısınız. Sizlerin, annelerin gönüllerini de rahatlatmak, günlük hayatınızı kolaylaştırmak, işlerinizi daha verimli yapmanızı sağlamak için sağlık çalışanlarının yararlanabileceği kreşlerin yapılması gerektiğini biliyorum. Çünkü çalışırken çocuklarınızın güvenli ellerde olduğunu bilmek, zorlu iş günlerinizde büyük bir rahatlık olacaktır. Sizlerin daha iyi koşullarda çalışabilmeniz ve hak ettiğiniz değeri görebilmeniz için elimizden geleni yapacağız. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum ve destekleriniz için minnettarım." şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Politika › Özkan Alp, Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi'nin 8 Mart etkinliğine katıldı - Son Dakika
TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin sadece Şanlıurfa için değil, Türkiye için de bir kader seçimi olduğunu belirtti. Bozdağ, seçim sonrası Türkiye'nin istikrar istikametini belirleyecek bir kararın altına imza atacaklarını söyledi. Ayrıca, etkili olan yağmura rağmen vatandaşların miting alanına gelmekten vazgeçmediğini vurguladı.
Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde merhum iş insanı Fahrettin Ulusoy adına yapılacak caminin temelinin atılması dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Orhan Tavlı, Fahrettin Ulusoy'un ülkenin ve insanlığın değeri olduğunu vurgulayarak, Allah'tan rahmet diledi. Camiyi yaptıran Eren Günhan Ulusoy ise projenin eğitim yuvası içinde olmasının önemine değindi ve babasının eğitime verdiği desteği hatırlattı. Tören, AK Parti ve CHP milletvekilleri ile davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.
İYİ Parti Bodrum Başkan Adayı Raşit Emir Süer, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı Bodrum Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın elini sıkmadı. Gergin dakikaların yaşandığı olayda Süer, Aras'ı verdiği sözleri tutmamakla suçlarken, Aras ise provokasyona gelmeyeceğini ifade etti.
Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınayan bir grup, Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplandı. Grup adına konuşan Sakarya Aile Derneği temsilcisi Habibe Muan, Gazze'de süren katliamın 5 aydır devam ettiğini ve binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Muan, insanlık suçlarına karşı duyarlılık çağrısı yaparak, tüm Sakarya halkını ve insanlığı Filistin ve Gazze'deki zulme karşı mazlum halkın yanında yer almaya davet etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Erciyes Üniversitesi Kulüp Başkanlarıyla Buluşma Toplantısı'nda üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen eski adliye binası, Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmete açıldı.
AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Eskişehir Şubesinin düzenlediği etkinlikte sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Alp, Odunpazarı'nın eksikliklerini belirterek, belediyenin çalışanlara sosyal tesisler ve rekreasyon alanları sağlamadığını ifade etti. Ayrıca, sağlık çalışanlarına kreş yapılacağını ve daha iyi çalışma koşulları sağlanacağını söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının 7. toplantısı vesilesiyle gerçekleştirdiği resmi ziyaretini tamamlayarak Ankara'ya döndü. Fidan, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve diğer önemli isimlerle görüşmeler gerçekleştirmişti.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok, tarımı destekleyerek Ankara'yı tarımın başkenti yapacaklarını ve mazot desteğini artıracaklarını açıkladı. Altınok ayrıca köylerde su aboneliğinden para alınmayacağını, köylerin altyapı sorunlarını çözeceklerini ve tarım sektörüne destek vereceklerini belirtti. Ayrıca, yardımların artırılacağı ve bazı hizmetlerin ücretsiz olacağı sözünü verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?