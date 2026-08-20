Öztürk: Terörsüz Türkiye İçin Yeni Dönem - Son Dakika
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Öztürk: Terörsüz Türkiye İçin Yeni Dönem

Öztürk: Terörsüz Türkiye İçin Yeni Dönem
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MHP'li Halil Öztürk, terörle mücadelede yeni bir dönem gerektiğini ve anaların ağlamasını istemediklerini belirtti.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Teröre giden kaynaklar bitsin, teröre giden canlar artık olmasın, analar ağlamasın; artık kadınlar eşsiz, çocuklar öksüz kalmasın istiyoruz" dedi.

MHP'li Öztürk, Kırıkkale'de görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Öztürk, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztürk, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda artık yeni bir döneme girmesi gerektiğini belirterek, yaşanan can kayıplarının sona ermesini istediklerini ifade etti.

'TÜRKİYE ÇOK DAHA GÜÇLÜ KONUMA GELECEK'

Öztürk, "Biz artık herkesin ruh ve can sağlığı içerisinde olduğu, gelecek kuşaklar için daha güçlü ve yaşanabilir bir Türkiye istiyoruz. Bu sebeple teröre giden kaynaklar bitsin, teröre giden canlar artık olmasın, analar ağlamasın; artık kadınlar eşsiz, çocuklar öksüz kalmasın istiyoruz. Toplumsal huzur ve barışa, Orta Doğu coğrafyasında çok daha fazla ihtiyacımız olan bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye'nin enerjisini yıllardır tüketen, ekonomik kaynaklarını heba eden ve toplumsal huzurunu hedef alan terörün tamamen tasfiye edilmesi amaçlanmaktadır. Kendi iç cephesinde güvenlik tehdidi yaşamayan bir Türkiye, bölgesinde de çok daha güçlü bir konuma ulaşacaktır" dedi.

Söz konusu kanuna ilişkin çalışmaların yaklaşık iki yıldır sürdüğünü ve yasanın Meclis'te yüksek bir oy oranıyla kabul edildiğini söyleyen Öztürk, bundan sonraki aşamada da devletin süreci kendi kontrolünde ve herhangi bir soruna mahal vermeden sürdüreceğini kaydetti.

Diğer yandan toplantıya MHP Kırıkkale İl Başkanı Mekki Varol ile MHP Merkez İlçe Başkanı Melike Boran İsmailoğulları da katıldı.

Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Halil Öztürk, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Öztürk: Terörsüz Türkiye İçin Yeni Dönem - Son Dakika

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