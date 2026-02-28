Pakistan-Afganistan Çatışmaları: 297 Taliban Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Pakistan-Afganistan Çatışmaları: 297 Taliban Etkisiz Hale Getirildi

28.02.2026 00:43
Pakistan, Afganistan'a düzenlediği hava saldırılarında 297 Taliban ve 450 yaralı bildirdi.

Pakistan Başbakanlık Sözcüsü Mosharraf Zaidi, Pakistan- Afganistan arasında yaşanan çatışmalar sonucunda etkisiz hale getirilen Taliban güçlerinin sayısının 297'ye yükseldiğini açıkladı.

Pakistan Başbakanlık Sözcüsü Mosharraf Zaidi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatışmalarda öldürülen Taliban güçlerinin sayısının 297'ye, yaralananların ise 450'ye yükseldiğini bildirdi. Zaidi ayrıca imha edilen Afgan mevzii sayısının 89'a yükseldiğini ve 18 Afgan askerinin esir alındığını söyledi. Açıklamada ayrıca, imha edilen tank ve zırhlı personel taşıyıcı sayısının da 135'e yükseldiğini belirten Zaidi, Afganistan genelinde 29 noktaya hava saldırıları düzenlendiğini aktardı. Zaidi, operasyonun Pakistan hedeflerine ulaşıncaya kadar süreceğini bildirdi.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar da, "Pakistan'ın Afganistan güçlerine yönelik başlattığı özel operasyonun planlandığı şekilde ilerlediğini" ve "tehditlerin etkisiz hale getirilmesi sürecinin devam ettiğini" aktardı. Tarar, Afganistan'a düzenlenen hava saldırılarında askeri tesislerin hedef alındığını ve bu tesislerin "tamamen imha edildiğini" söyledi. Tarar ayrıca hava saldırıları sırasında başkent Kabil'deki Yeşil Bölge'nin "hedef alınmadığını" kaydetti.

"Yeterli kapasiteleri yok"

Tarar, Taliban yönetimini Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki çeşitli bölgelerde çatışma çıkarma teşebbüsünde bulunmakla suçlayarak, "Khyber ve Chitral bölgelerinde çatışmalar çıkarmaya, ateş açmaya ve zarar vermeye çalıştılar ancak yeterli kapasiteleri yoktu. Geleneksel savaşta hiçbir kabiliyetleri yok" ifadelerini kullandı. Bakan Tarar ayrıca Kabil yönetimini "gayrimeşru bir hükümet" olarak nitelendirdi.

Pakistanlı güvenlik kaynaklarına göre, operasyon kapsamında Pakistan ordusu, iki ülke arasındaki sınır hattında Afganistan'a ait birçok kontrol noktasını imha etti. Kaynaklar, Afgan güçlerine ait Aryana tesisi, Dubgai kontrol noktası, Zakir Khail kontrol noktası ve bir polis karargahının vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, Pakistan güçlerinin Taliban unsurlarını kontrol noktalarını terk etmeye zorladığı öne sürüldü.

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamada ise 55 Pakistan askerinin öldürüldüğü ve 19 karakolun ele geçirildiği belirtilmişti.

Pakistan-Afganistan çatışması

Afganistan, dün akşam saatlerinde ülkeye giriş için önemli bir sınır geçiş noktası olan Torkham sınır kapısı da dahil olmak üzere sınır boyunca geniş bir alanda bulunan çeşitli Pakistan askeri karakollarına saldırmaya başlamıştı. Bunun üzerine Pakistan, Afganistan'a hava saldırıları başlatmıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

