Pakistan'da ekonomik krize karşı "daha az çay için" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da ekonomik krize karşı "daha az çay için" çağrısı

15.06.2022 12:27
Pakistan'da ekonomik krize karşı "daha az çay için" çağrısı

Pakistan Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal, yüksek ithalat maliyetini düşürmek amacıyla halka çay tüketimini azaltma çağrısında bulundu.

Pakistan Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal, yüksek ithalat maliyetini düşürmek amacıyla halka çay tüketimini azaltma çağrısında bulundu.

Pakistan'da aylardır gıda, gaz ve petrol fiyatlarında artışa yol açan enflasyona ve rupinin hızla değer kaybetmesine çözüm aranıyor. Dünyanın en büyük çay ithalatçısı Pakistan'da Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan İkbal, yüksek ithalat faturalarını düşürmek için halktan yardım istedi. Bakan İkbal, ithalatın hükümete ek mali yük getirmesi nedeniyle halka çay tüketimini günde bir veya iki bardakla sınırlama çağrısında bulunarak, "Halkı çay tüketimini günde bir ya da iki bardağa düşürmeye çağırıyorum. Çünkü çay ithalatı için de borç alıyoruz" dedi. İkbal ayrıca elektrik tasarrufu için işyerlerinin de erken kapanması gerektiğini belirtti. İş dünyasına saat 20.30'a kadar kepenk kapatma çağrısı yapan İkbal, hükümetin ülkeyi içinde bulunduğu ekonomik zorluktan çıkmaya yönelik çabalarına destek istedi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise çay tüketimini azaltmanın ülkenin ekonomik sıkıntılarını hafifletmeye etkisinin olmayacağını ifade ederek İkbal'in çağrısına tepki gösterdi.

Ekonomik Karmaşıklık Gözlemevi'ne göre 220 milyon nüfuslu Güney Asya ülkesi, 2020'de 640 milyon dolardan fazla maliyetle dünyanın en büyük çay ithalatçısı konumunda.

(İHA)

YORUMLAR
500
Pakistan'da ekonomiye yardım çağrısı: Günde 1-2 bardak çay için Pakistan'da ekonomiye yardım çağrısı: Günde 1-2 bardak çay için Erkan Baş: Madem Kriz Var, Patronlar Biraz Az Kazansın, Saraydakiler Biraz Az Yesin Erkan Baş: Madem Kriz Var, Patronlar Biraz Az Kazansın, Saraydakiler Biraz Az Yesin
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Pakistan'da ekonomik krize karşı 'daha az çay için' çağrısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:10:48. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da ekonomik krize karşı "daha az çay için" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement