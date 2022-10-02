Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın sözleri başına dert oldu! Tutuklama emri verildi - Son Dakika
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Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın sözleri başına dert oldu! Tutuklama emri verildi

02.10.2022 00:25

Pakistan'da eski Başbakan İmran Khan'ın gerçekleştirdiği bir mitingde yaptığı konuşma başını yaktı. Khan için hakkında başlatılan terör suçlamalarıyla ilgili davada tutuklama emri verildi.

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan, İslamabad'da düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada polisleri ve yargı üyelerini hedef alarak, polis ve yargının kendisine yakın isimleri tutuklayarak işkence yaptığını savunmuş, peşinden bu kurumlarda çalışanları "Size karşı harekete geçeceğiz, buna hazırlıklı olun" sözleriyle tehdit etmişti. Pakistan'ın Margalla bölgesi yerel sulh hakimi Mujahid Rahim, eski Başbakan İmran Khan hakkında tutuklama emri çıkardı.

PARTİ ÜYELERİNDEN KARARA TEPKİ

Pakistan Tehreek e Insaf (PTI) üyeleri, parti başkanları ve eski başbakan Imran Khan hakkında tutuklama emri çıkarılmasına tepki gösterdi. PTI partisinden Maleeka Buhari, partisinin demokrasi sürecini sürdürmek istediğini, faşizmi ve barbarlığı kınadığını belirterek, "Diledikleri zaman İmran Khan'a dava açıyorlar. İmran Khan tutuklanırsa insanlar sokaklara dökülecek ve hukuken direneceğiz" dedi.

KHAN HÜKÜMETİ NİSANDA DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Khan hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti. Khan hakkında 21 Ağustos'ta, "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında işlem başlatılmıştı. Söz konusu işlemde, Khan'ın "Yargıç Zeba Çaudri, İslamabad Emniyet Müdürü ve onun yardımcısını tehdit ve terörize ettiği" belirtilmişti.

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Yurt genelinde son bir haftada 2 bin 265 düzensiz göçmen sınır dışı edildi Yurt genelinde son bir haftada 2 bin 265 düzensiz göçmen sınır dışı edildi Pakistan'da mahkeme eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri çıkardı Pakistan'da mahkeme eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri çıkardı
Kaynak: İHA

İmran Khan, Pakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın sözleri başına dert oldu! Tutuklama emri verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın sözleri başına dert oldu! Tutuklama emri verildi - Son Dakika
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