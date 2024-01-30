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Pakistan'da Imran Khan ve Şah Mahmud Kureyşi'ye 10'ar yıl hapis cezası - Son Dakika
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Pakistan'da Imran Khan ve Şah Mahmud Kureyşi'ye 10'ar yıl hapis cezası

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, devlet sırlarını ifşa etmekle suçlanarak 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Khan'ı gizli telgrafı kötüye kullanmaktan, Kureyşi'yi ise devlet sırlarını ifşa etmekten suçlu buldu. Karar, Khan ve Kureyşi'ye Adiala Hapishanesi'nde sözlü olarak iletildi. Khan'ın partisi karara itiraz edeceklerini belirtti.

Pakistan\'da Imran Khan ve Şah Mahmud Kureyşi\'ye 10\'ar yıl hapis cezası
30.01.2024 - 13:24,
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Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan ve ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, devlet sırlarını ifşa etmekle yargılandıkları davada 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin devlet sırlarını sızdırmakla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme eski Başbakan Khan'ı gizli telgrafı kötüye kullanmaktan suçlu bularak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eski Bakan Kureyşi de 10 yıl hapse mahkum edildi. Karar, Ravalpindi'deki Adiala Hapishanesi'nde bulunan Khan'a ve Kureyşi'ye sözlü olarak iletildi. Khan'ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin sözcüsü Seyit Zülkifar Buhari mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirterek, "Avukatlarımızın Imran Khan'ı temsil etmesine izin verilmedi. Mahkemede yaşananlar sadece bir maskaralık ve düzmeceydi" ifadelerini kullandı.

Khan, Pakistan'ın Washington Büyükelçisi tarafından gönderilen gizli bir telgrafın içeriğini kamuoyuna açıklamak ve bunu siyasi kazanç için kullanmakla suçlanmıştı. Khan ise telgrafın, ABD'nin Nisan 2022'de Pakistan hükümetini düşürmesi için orduya baskı yaptığını kanıtladığını savunarak hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

5 Ağustos 2023'te tutuklanmıştı

Ağustos 2018'den parlamentoda güven oylamasını kaybettiği Nisan 2022'ye kadar Pakistan'ın başbakanlık koltuğunda oturan Khan, yargılandığı yolsuzluk davasında ise mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Pakistan Seçim Komisyonu ise 8 Ağustos'ta Khan'ın 5 yıl süreyle siyasetten men edilmesine karar vermişti. Yolsuzluk davasında 3 yıl hapse mahkum edilen Khan'ın cezası 29 Ağustos'ta ertelenmiş, kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti. Ancak farklı bir davada "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Khan'ın savcılık talebi üzerine tutukluluk süresi uzatılmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Kureyşi ise 19 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Pakistan'da Imran Khan ve Şah Mahmud Kureyşi'ye 10'ar yıl hapis cezası - Son Dakika
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