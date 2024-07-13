Pakistan Mahkemesi, Imran Khan ve Büşra Khan'ın suçsuz olduğuna hükmetti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Pakistan Mahkemesi, Imran Khan ve Büşra Khan'ın suçsuz olduğuna hükmetti

Pakistan Mahkemesi, Imran Khan ve Büşra Khan\'ın suçsuz olduğuna hükmetti

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan ve eşi Büşra Khan, 'yasa dışı evlilik' suçlamasıyla 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak mahkeme, yapılan itirazları kabul ederek her iki sanığın da suçsuz olduğuna karar verdi. Kararın ardından Khan'ın destekçileri ve hukuk ekibi kutlama yaptı. Ancak Pakistan medyası, Khan'ın serbest kalmasının beklenmediğini aktardı ve farklı davalardan dolayı hala tutuklu olduğunu belirtti.

13.07.2024 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'da mahkeme, "yasa dışı evlilik yapmaktan" 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan Imran Khan ile eşi Büşra Khan'ın suçsuz olduğuna hükmetti.

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan ve eşi Büşra Khan'ın "yasa dışı evlilik" yaptıkları gerekçesiyle çarptırıldıkları 7'şer yıl hapis cezasına yönelik itirazları sonuçlandı. Başkent İslamabad'da mahkeme, hem Imran Khan'ın hem de Büşra Khan'ın itirazını kabul etti. Kararda, "Her iki sanık da suçlamalardan beraat etti. Başka bir nedenle tutuklulukları gerekmiyorsa derhal serbest bırakılmaları yönünde talimat verildi" denildi. Kararın ardından Khan'ın destekçileri ve hukuk ekibi mahkeme binası önünde kutlama yaptı.

Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) üst düzey yetkililerinden Zulfi Bukhari ise yaptığı açıklamada, "Imran Khan'ın şu anda hapiste tutulabileceği tek bir dava yok. Bu yasa dışı evlilik davası onu hapiste tutan tek davaydı ve bu beraat kararıyla birlikte hemen bugün serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.

Serbest kalması beklenmiyor

Pakistan medyası, eski Başbakan Khan'ın serbest kalmasının beklenmediğini aktardı. Haberlerde Terörle Mücadele Mahkemesi'nin Khan'ın geçtiğimiz yıl tutuklanmasıyla 9 Mayıs'ta destekçileri tarafından gerçekleştirilen protesto ve daha sonra yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili davalarda tutuklanması ve sorgulanması için yazılı emir çıkardığı belirtildi. Zulfi Bukhari, "Şimdi aniden Han'ın 9 Mayıs şiddetiyle ilgili davalarda ve eşinin de bir yolsuzluk davasında sorgulanması gerektiğini duyuyoruz. Bu alay konusu ama bu sahte davaların hukuk mahkemesinde geçerli olmayacağını biliyoruz. Mahkemeler Imran Khan'ı serbest bırakıyor ancak yönetim onu hapse atmak için art arda sahte davalar açıyor. Bu davalar neden daha önce gündeme getirilmedi?" dedi.

Ne olmuştu?

Pakistan'da Büşra Khan'ın eski eşi Havar Maneka, eski Başbakan Imran Khan ile Büşra Khan'ın 2018'de gerçekleştirdiği evliliğin yasa dışı olduğuna dair mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme 3 Şubat'ta Büşra Khan'ın boşandıktan sonra yeni bir evlilik için beklemesi gereken 3 aylık süre dolmadan Imran Khan ile evlendiğini belirterek, evliliğin "yasa dışı" olduğuna hükmetmişti. İkili, "yasa dışı evlilik" yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ağustos 2018'den parlamentoda güven oylamasını kaybettiği Nisan 2022'ye kadar Pakistan'ın başbakanlık koltuğunda oturan Imran Khan, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti. Devlet mülkiyetinde bulunan ve değeri 140 milyon rupinin (51 milyon TL) üzerinde olan hediyeleri sattığı gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilen Khan'ın cezası 29 Ağustos'ta ertelenmiş, kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti. Ancak farklı bir davada "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Khan'ın savcılık talebi üzerine tutukluluğu uzatılmıştı. Khan, ocak ayında görülen duruşmada "devlet sırlarını ifşa etmekten" 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İslamabad Yüksek Mahkemesi ise geçtiğimiz 3 Haziran'da Khan'ı devlet sırlarını ifşa etmekten hapis cezasına çarptırıldığı davadan beraat ettirmişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Pakistan, Hukuk, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Pakistan Mahkemesi, Imran Khan ve Büşra Khan'ın suçsuz olduğuna hükmetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
15:47 Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde
14:24 Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
16:51 Jose Mourinho’dan Dusan Tadic’e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın Jose Mourinho'dan Dusan Tadic'e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın
16:02 Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
15:23 ’’Ebru Gündeş yuvamı yıktı’’ diyen Selin Kabaklı’nın sevgilisi evli çıktı ''Ebru Gündeş yuvamı yıktı'' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı
15:12 Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu Antalyaspor’da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir
14:32 Wanda Nara’dan sonra umutlandı Simge’ye Icardi’yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı Wanda Nara'dan sonra umutlandı! Simge'ye Icardi'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı
13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
13:39 Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu’nu hedef aldı Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 19:27:15. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan Mahkemesi, Imran Khan ve Büşra Khan'ın suçsuz olduğuna hükmetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement